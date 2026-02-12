El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil dice que el incendio se encuentra totalmente controlado

Después de 36 horas de trabajo continuo el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil anunció en su cuenta de X que el incendio "se encuentra totalmente controlado".

El organismo señaló que en el edificio Multicomercio, ubicado en las calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro, tres unidades de combate permanecerán en custodia durante la noche de este jueves 12 y la madrugada del viernes 13.

La emergencia fue reportada la mañana del miércoles 11 y después del mediodía los bomberos ya habían logrado controlarla; sin embargo, la caída de una pared interior que separaba las bodegas, en las que se acumulaba gran material inflamable, provocó que el fuego se siga expandiendo.

"La carga calorífica es inmensa, sobre los 800 grados, y eso es lo que nos ha complicado el trabajo. Uno de los edificios ya colapsó, se vino abajo al doblarse la estructura metálica por la temperatura. Ahora vamos a proteger el otro, porque el otro ya está cedido para atrás también", explicó Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil.