Conmoción por secuestro de dos mujeres en el sector la Armenia en el Valle de Los Chillos en Quito

Moradores del sector la Armenia 2 en el suroriente de Quito están bajo zozobra por el secuestro de dos mujeres que se movilizaban en un auto rojo.

Uno de los vecinos del sector compartió el registro del hecho cerca de un conjunto residencial ubicado a la altura del Puente 8 de la autopista General Rumiñahui.

Según se observa en el video, fechado 31 de enero del 2026, las dos mujeres fueron interceptadas por personas que se movilizaban en dos vehículos, una camioneta y otro auto.

Los vehículos bloquean el paso al auto rojo hasta lograr que detenga la marcha, y luego hombres descienden con armas de fuego y objetos cortopunzantes con los que golpean las ventanas del vehículo hasta que consiguen abrir las puertas y obligan a las víctimas a pasarse a los asientos traseros.

Uno de los sujetos toma el asiento del conductor, con la intención arrancar el vehículo. Tras varios tensos segundos y al percatarse de que venía otro auto por la vía emprenden la fuga con las mujeres en su interior.