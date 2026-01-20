Ecuatoriana fue hallada muerta dentro de un colchón en Lima; viajó por oferta laboral

Hallan dentro de un colchón el cuerpo de una ecuatoriana en Lima

La mujer identificada como Jennifer Lisbeth Mendoza viajó a Lima, capital de Perú, por una supuesta oferta laboral sin sospechar que encontraría la muerte.

El pasado 15 de enero su cuerpo fue hallado dentro de un colchón abandonado en la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, en el distrito limeño de San Martín de Porres, indicó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cámara de seguridad muestran el momento cuando un reciclador, junto a otro hombre, a bordo de una tricimoto abandonan un colchón e un terreno baldío, con el cuerpo de la mujer ecuatoriana y madre de cuatro hijos.

La madre había llegado a Perú el 11 de enero tras recibir una presunta oferta laboral. Su identificación fue posible gracias a un tatuaje en un brazo, una corona acompañada del nombre “Ariel”, que permitió ubicar a su pareja en Ecuador.

La pareja de Jennifer declaró al programa "Buenos Días Perú", que la mujer se desplazó hacia Tumbes por tierra desde Guayaquil, y desde aquí tomó un vuelo a Lima, donde perdió todo contacto con la mujer.

“No me dijo nada más. Solo que iba a trabajar allá porque le salió un empleo. Le dije que se cuide y luego perdí contacto”, señaló su pareja.

Detenidos en Perú

La Policía Nacional de Perú señaló que tras el hallazgo del cuerpo se detuvo al conductor de la mototaxi, identificado como Darwin Cruz Vásquez, que confesó que fue contactado por tres personas extranjeras identificadas como Álex, Dark y Adriana, quienes le ofrecieron 30 soles (alrededor de USD 9) por transportar hasta el botadero el objeto.

Por su parte, el Ministerio Público de Perú logró que el juez que lleva la causa dicte nueve meses de prisión preventiva contra el mototaxista, quien permanecerá recluido mientras se esclarece su nivel de participación.

Además, la Policía mantiene la búsqueda activa de los tres presuntos responsables del crimen que contactaron al transportista.