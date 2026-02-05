Seis tipos de mercados ilícitos se expandieron en Ecuador, según informe del OECO

Militares y policías intensificaron operaciones en Ecuador para contraestar al crimen organizado.

Seis mercados ilícitos se han consolidado y expandido en el país. Así lo detalla el más reciente informe 2025 del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Estos son el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y trata de personas; el lavado de activos y el reclutamiento forzado.

Según el informe de caracterización del crimen organizado, la crisis de seguridad en Ecuador se intensificó a partir de 2018 con una escalada de violencia. “Lo que ha llevado al país a ser considerado un punto estratégico clave en la economía criminal transnacional”.

El documento también detalla que se “han consolidado las organizaciones criminales alrededor de las organizaciones criminales alrededor de las cadenas del narcotráfico y su posterior potenciación hacia otros mercados ilícitos”.

Para contrarrestar a las organizaciones delictivas que operan en Ecuador, el Gobierno decretó, en 2024, un conflicto armado interno y ha establecido diversos estados de excepción. La Policía y Fuerzas Armadas han reforzado los operativo antidelincuenciales.

Estos son los seis mercados ilícitos que más se consolidaron en 2025:

Narcotráfico:

El tráfico ilícito de drogas, principalmente de cocaína, continúa siendo la principal expresión de la criminalidad en Ecuador.

Las modalidades de transporte marítimo, terrestre y aéreo se han sofisticado en los últimos años, sosteniendo su exportación desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa.

Minería ilegal:

La minería ilegal es el segundo mercado ilícito de mayor predominancia en Ecuador. Las organizaciones criminales han establecido su control sobre sitios de extracción de oro en las tres regiones del país.

Se evidencia una operación sostenida por la exportación de oro refinado en Ecuador, sin trazabilidad de su origen y alto margen de ganancia. Este mercado ilícito genera cerca de 1.3 mil millones de dólares.

El tráfico de migrantes y trata de personas:

La sierra centro del país se ha convertido en un sitio estratégico para el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos. A su vez, en las provincias costeras se evidencia la trata de personas con fines de explotación sexual al interior del país.

Demás, Ecuador se consolida como un punto de tránsito de la trata de personas desde Venezuela y Colombia hacia otros países de Suramérica.

Lavado de activos:

El lavado de activos es parte del ecosistema criminal ecuatoriano como un motor de las economías ilícitas de todo tipo. Se asienta sobre las innovaciones tecnológicas.

Es decir, las modalidades se han diversificado incluyendo a las criptomonedas, los pronósticos deportivos y las apuestas virtuales con baja regulación y control estatal.

Las extorsiones

La extorsión se ha consolidado como una "renta criminal" a lo largo del territorio ecuatoriano, “creando un Estado paralelo de control social”, según el Observatorio.

Las modalidades se han ampliado desde panfletos hasta cobros en línea, imponiéndose mediante amenazas desde el amedrentamiento hasta la violencia letal.

A su vez, los fondos son dispersados en el sistema bancario mediante pagos pequeños, lo que financia los gastos operativos directos de los grupos criminales.

Reclutamiento forzado de menores

“El estancamiento económico y la precariedad se convierten en un factor de oportunidad para el crimen”, según el informe.

Esto facilita el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, así como el incremento de su victimización en diferentes dinámicas ilícitas.