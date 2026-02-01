Ataque armado en el sector Las Brisas en Machala deja a un adolescente entre las víctimas

La última noche del mes de enero un ataque armado causó zozobra entre los moradores del sector Las Brisas del Mar en Machala, en la provincia de El Oro.

El hecho de sangre dejó cuatro fallecidos y tres heridos, entre ellos un menor de 12 años.

Según información de los moradores del sector, los sicarios llegaron en motocicletas y dispararon contra un grupo reunido en la acera de una vivienda ubicada en el sector Brisas del Mar.

El hecho ocurrió pasadas las 22:00 del sábado 31, y hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional y la unidad de Criminalística.

El en sitio se levantaron 19 vainas percutidas calibre 9 mm.

Por su parte, peritos fiscales dispusieron el levantamiento de los cadáveres y el traslado a Medicina Legal para las necropsias correspondientes.

A la par se abrió una investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil de este nuevo acto violento.