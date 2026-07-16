Ataque en Vía a la Costa: Hombre fue asesinado con más de 30 disparos dentro de su vehículo

Un ataque armado en el kilómetro 22 de la Vía a la Costa deja una persona fallecida

Un nuevo hecho violento se registró la mañana de este jueves 16 de julio de 2026 en la Vía a la Costa, en Guayaquil.

Un hombre murió tras un ataque armado con más de 30 disparos cuando se movilizaba en un vehículo de color blanco, de acuerdo con información preliminar recopilada en el lugar.

Ataque armado en Vía a la Costa

El hecho ocurrió en el kilómetro 22 de la Vía a la Costa, a la altura del sector Casas Viejas, aproximadamente a tres kilómetros del ingreso principal.

Personal policial acudió tras una alerta ciudadana para atender la emergencia y asegurar la zona.

Víctima quedó dentro de un vehículo

A la llegada de los agentes, se confirmó que una persona permanecía sin signos vitales en el interior de un vehículo.

Los uniformados iniciaron las primeras diligencias para levantar indicios y recabar información que permita esclarecer las circunstancias del ataque.

Información preliminar sobre el ataque

De acuerdo con los primeros datos obtenidos por las autoridades, la víctima habría recibido más de 30 impactos de bala cuando intentaba ingresar a una empresa ubicada en este sector de la Vía a la Costa.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente.

Equipos especializados de la Policía Nacional y de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias en la escena del crimen. Además, la recopilación de indicios balísticos y la revisión de posibles cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Violencia en Guayaquil

Este nuevo hecho se suma a los episodios de violencia registrados durante los últimos tres meses en distintos sectores de Guayaquil, donde las autoridades mantienen operativos de seguridad e investigaciones por ataques armados y otros delitos violentos.

Según reportes oficiales de la Policía Nacional entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, Guayaquil registró 1 062 asesinatos, lo que representa una reducción de 384 muertes violentas (-26,6%) en comparación con los 1 446 casos reportados en el mismo período de 2025.