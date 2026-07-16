La prensa inglesa en contra de Tuchel tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial

Puede que el seleccionador Thomas Tuchel señalese la "pasividad" de sus jugadores como uno de los motivos de la eliminación del Mundial 2026 en la semifinal contra Argentina (2-1), pero la prensa inglesa cargó este jueves 16 de julio contra el técnico alemán por sus tácticas defensivas.

El tabloide The Sun encabezó la lista de titulares contra el alemán con un juego de palabras entre el apellido Tuchel y la palabra inglesa "touch" (toque): "¿Ha perdido su 'Tuch'?", añadiendo "Thomas lo estropeó".

Las críticas se concentran en los cambios que realizó el alemán tras el gol inglés, obra de Anthony Gordon en el minuto 55 de partido. Tuchel decidió dar entrada primero a Ezri Konsay luego a Dan Burn para pasar a una defensa de cinco hombres con la que amarraría la ventaja.

Desde las gradas, los aficionados de los Tres Leones vivieron un 'déja vu', al recordar la semifinal de 2018 contra Croacia y la final de la Eurocopa disputada en 2021 contra Italia, dos antecedentes en los que dejaron escapar una ventaja de un gol para acabar cayendo.

The Daily Mail también cargó contra Tuchel, lamentando que pese a que el alemán fuera nominado para resolver los problemas tácticos del equipo, su resultado ha sido negativo, al igual que el de su predecesor Gareth Southgate.

"Los cambios de Thomas Tuchel le costaron a Inglaterra el partido contra Argentina (...) Se quedaron sin ideas y sucumbieron a partir de ese momento. Fue un regreso a los malos hábitos por los que era criticado Gareth Southgate", escribió el Mail.

El columnista Martín Samuel, del diario The Times, dijo por su parte que Tuchel había sido tan conservador como otros seleccionadores anteriores.

"Se suponía que el entrenador de Inglaterra iba a curar el miedo del equipo pero los DT son pragmáticos", escribió. "El que no bota es inglés, como cantan los argentinos. Y el que sabe como conservar una ventaja en una semifinal de Mundial, definitivamente no lo es".

"La enfermedad se mantiene y es más contagiosa que nunca. Un grupo diferente, un nuevo y elegante entrenador, pero el mismo resultado es descorazonador", lamentó.

Hubo incluso quien rebuscó en hemeroteca para volver las propias declaraciones de Tuchel contra él. En marzo, el alemán declaró que los jugadores que perdieron la final de la Eurocopa 2024 "tenían más miedo por tirar el torneo que emoción y hambre por ganarlo".

"No es tan fácil como parece esta cosa de entrenar selecciones", sentenció Martín Samuel.

Pese a las críticas, y con contrato hasta la Eurocopa 2028, en la que Inglaterra será uno de los coanfitriones, los medios británicos no creen que el alemán vaya a ser despedido.

"Thomas Tuchel SEGUIRÁ como entrenador de Inglaterra pese a la 'cobarde' derrota", escribió The Mirror citando la palabra utilizada por el exguardameta español y campeón del mundo 2010 Iker Casillas.

"Inglaterra mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde", cargó el madrileño de 45 años en la red social X.