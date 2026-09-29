Un taxista fue asesinado en el norte de Quito este martes 29 de septiembre 

Un taxista fue asesinado este martes 29 de septiembre de 2026, en el sector de Carcelén Bajo.

El conductor de un taxi fue asesinado la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026. El crimen se registró en la calle Luis Sánchez, en el sector de Carcelén Bajo, en el norte de Quito.

Según las primeras investigaciones, el hecho ocurrió a las 07:00 de este martes, hombres armados habrían disparado contra la víctima hasta provocar su muerte. Se desconoce las causas del hecho.

El automóvil chocó contra un muro de un parque, y el conductor falleció en el interior.

Tras lo ocurrido, compañeros de la víctima que llegaron al sitio informaron que pertenecía a una cooperativa de taxis del sur de Quito.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito, Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) llegaron al sitio para levantar indicios del crimen que conmocionó a los habitantes del sector.

Durante las diligencias la AMT realizó el cierre de un carril sobre la calle Luis Sánchez.