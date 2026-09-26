Toque de queda deja 1 989 aprehendidos y 8,02 toneladas de droga decomisadas
El Bloque de Seguridad ejecutó 935 operaciones entre el 17 y el 26 de septiembre, durante la restricción de movilidad nocturna.
El Bloque de Seguridad reportó 1 989 aprehendidos, 8,02 toneladas de droga decomisadas y 935 operaciones durante el toque de queda entre el 17 y el 26 de septiembre.
API.
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Actualizado:
26 sep 2026 - 13:33
El Bloque de Seguridad presentó los resultados acumulados de los operativos ejecutados durante el toque de queda entre el 17 y el 26 de septiembre de 2026.
En ese período se registraron 1 989 personas aprehendidas. De ese total, 559 fueron detenidas por incumplir el toque de queda, mientras que 1 430 corresponden a otros delitos, entre ellos extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas y tráfico ilícito de sustancias.
Más de ocho toneladas de droga decomisadas
Las operaciones permitieron decomisar 8,02 toneladas de droga, además de 326 armas y de fuego, 8 632 municiones y ocho explosivos.
También fueron incautados USD 39 199,50 en efectivo, 38 equipos de comunicación y 1 000 galones de combustible.
Vehículos y motocicletas retenidos
El informe señala que 803 vehículos y 1 481 motocicletas fueron retenidos o recuperados durante los controles. También consta una embarcación retenida.
Además, las autoridades ejecutaron 29 todos los análisis, instalaron 743 puntos de control y realizaron 935 operaciones relacionadas con el estado de excepción y el toque de queda.
El saldo incluye también la captura de dos personas consideradas entre las más buscadas y nueve intervenciones contra infraestructura vinculada con logística criminal.
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