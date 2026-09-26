Toque de queda deja 1 989 aprehendidos y 8,02 toneladas de droga decomisadas

El Bloque de Seguridad reportó 1 989 aprehendidos, 8,02 toneladas de droga decomisadas y 935 operaciones durante el toque de queda entre el 17 y el 26 de septiembre.

El Bloque de Seguridad presentó los resultados acumulados de los operativos ejecutados durante el toque de queda entre el 17 y el 26 de septiembre de 2026.

En ese período se registraron 1 989 personas aprehendidas. De ese total, 559 fueron detenidas por incumplir el toque de queda, mientras que 1 430 corresponden a otros delitos, entre ellos extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas y tráfico ilícito de sustancias.

Más de ocho toneladas de droga decomisadas

Las operaciones permitieron decomisar 8,02 toneladas de droga, además de 326 armas y de fuego, 8 632 municiones y ocho explosivos.

También fueron incautados USD 39 199,50 en efectivo, 38 equipos de comunicación y 1 000 galones de combustible.

Durante los operativos del toque de queda, el Bloque de Seguridad decomisó 326 armas blancas y de fuego, además de 8 632 municiones y ocho explosivos. Min. Interior.

Vehículos y motocicletas retenidos

El informe señala que 803 vehículos y 1 481 motocicletas fueron retenidos o recuperados durante los controles. También consta una embarcación retenida.

Además, las autoridades ejecutaron 29 todos los análisis, instalaron 743 puntos de control y realizaron 935 operaciones relacionadas con el estado de excepción y el toque de queda.

El saldo incluye también la captura de dos personas consideradas entre las más buscadas y nueve intervenciones contra infraestructura vinculada con logística criminal.