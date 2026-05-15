¿Cuándo termina el toque de queda en Ecuador? Horarios y cantones con restricciones

Personal de Policía y Fuerzas Armadas realizan controles en las provincias donde rige el toque de queda.

El toque de queda en Ecuador continúa vigente en nueve provincias y cuatro cantones del país este fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026.

La restricción de movilidad se aplica durante la madrugada, entre las 23:00 y las 05:00, y afecta a zonas focalizadas consideradas de alto riesgo.

Actualmente, el toque de queda rige en las provincias de:,, , , , y Orellana, entre otras jurisdicciones incluidas dentro del estado de excepción. ¿A qué hora termina el toque de queda en Ecuador?

Guayas

Los Ríos

Manabí

El Oro

Santa Elena

Sucumbíos

Pichincha

Orellana

Santo Domingo de los Tsáchilas

Además, está vigente en los cantones:

La Maná

Las Naves

Echeandía

¿Cuándo finaliza el toque de queda?

La restricción de movilidad se mantiene principalmente en sectores identificados con altos índices de violencia.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 370, el toque de queda estará vigente hasta las 05:00 del lunes 18 de mayo de 2026.

Las personas que circulen durante el horario restringido sin justificación podrían ser sancionadas por las autoridades.

Las excepciones contemplan emergencias médicas, trabajo en sectores estratégicos y otras actividades autorizadas.