Las Fuerzas Armadas decomisaron USD 180 000 en billetes falsos en Manabí

Las Fuerzas Armadas decomisaron cerca de 9 000 billetes falsificados de USD 20, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, este 15 de mayo de 2026.

Las Fuerzas Armadas decomisaron cerca de 9 000 billetes falsificados de USD 20, equivalentes a aproximadamente USD 180 000, en la provincia de Manabí.

La operación se ejecutó en el sector Paraíso La 14, del cantón El Carmen.

Durante el rastrillaje militar también se encontró una escopeta Mossberg calibre 12 y municiones de distintos calibres, presuntamente utilizadas para actividades delictivas.

Los operativos de la fuerza pública buscan golpear la capacidad de financiamiento y el funciamiento de las mafias a escala nacional.