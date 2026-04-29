Ecuador: Las 3 razones de los 9 toques de queda durante el mandato de Daniel Noboa

La medida del toque de queda también regirá en Quito desde este 3 de mayo de 2026

Durante los dos años y tres meses de gestión del presidente Daniel Noboa, el Ejecutivo ha decretado en nueve ocasiones toques de queda como una de sus principales herramientas para enfrentar distintos escenarios de crisis en Ecuador.

La mayoría de estas restricciones de movilidad han sido focalizadas en provincias y cantones específicos, con base en informes de seguridad.

Según el Gobierno, la principal razón para implementar estas medidas ha sido el combate a la delincuencia organizada, permitiendo operativos de la Policía y Fuerzas Armadas en zonas consideradas de alto riesgo.

Sin embargo, no todas las disposiciones respondieron a hechos de violencia. En dos ocasiones, el toque de queda se aplicó por circunstancias excepcionales: durante los apagones eléctricos de septiembre de 2024 y en medio de un paro tras la eliminación del subsidio al diésel.

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Cronología de los toques de queda y sus razones

Toque de queda con semaforización Ante motines carcelarios y una escalada de violencia, el 8 de enero de 2024 Noboa declaró el 'conflicto armado interno' y un estado de excepción a nivel nacional, acompañado de un toque de queda general. Posteriormente, el Gobierno implementó un sistema de semaforización, con restricciones diferenciadas según el nivel de riesgo de cada territorio. En ese esquema, provincias como Guayas y Pichincha registraron restricciones nocturnas entre la medianoche y las 05:00.

Restricción previo a un feriado Se aplicó toque de queda en 20 cantones de Azuay, Guayas, Los Ríos y Orellana. Según Noboa se recibió un informe de la Policía Nacional sobre los altos índices de violencia. La medida regía desde las 22:00 hasta las 05:00. La decisión se tomó un día antes del feriado nacional por el Primer Grito de la Independencia.

Los apagones El Gobierno Nacional dispuso toque de queda durante el apagón nacional de ocho horas, que rigió entre el miércoles 18 y jueves 19 de septiembre. La medida se aplicó solo en los territorios donde había estado de excepción, es decir, en seis provincias y un cantón. La restricción de tránsito fue entre las 22:00 del miércoles 18 y las 06:00 del jueves 19 de septiembre en: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Cantón Camilo Ponce Enríquez.

Toque de queda en 19 cantones El presidente Noboa dispuso la restricción de tránsito de 22:00 a 05:00 en 19 cantones de Azuay, Guayas, Los Ríos, Orellana y la parroquia Tenguel, de Guayas. El toque de queda no incluyó al Distrito Metropolitano de Quito. El Gobierno justificó esta declaratoria por “el incremento de hostilidades, el cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados“.

22 cantones con toque de queda El Gobierno firmó un nuevo decreto que declaró el estado de excepción en siete provincias y tres cantones. El Decreto 493 también dispuso la restricción de libertad de tránsito, en 22 cantones de Azuay, Guayas, Cañar, Los Ríos, Orellana y Sucumbíos y la parroquia Tenguel, de Guayas. El toque de queda, de 22:00 a 05:00, no incluyó al Distrito Metropolitano de Quito. El Gobierno Nacional tomó esta decisión por el "incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad en de la presencia prolongada de grupos armados".

Restricción de tránsito antes de elecciones Se estableció un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 en 22 cantones del país, distribuidos en cinco provincias: Azuay, Guayas, Los Ríos, Orellana y Sucumbío. Esta medida se tomó un día antes de las elecciones presidenciales previstas para el domingo 13 de abril. Se emitió esta disposición bajo el argumento de “conmoción interna”, tras ataques a guías penitenciarios y hechos violentos relacionados con estructuras criminales.

Paro por alza del diésel Mediante el Decreto Ejecutivo 146, se estableció toque de queda en cinco provincias, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Carchi, por 60 días, en el contexto de un paro y crisis social. El paro fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en rechazo al Decreto Ejecutivo que eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio a USD 2,80 por galón.

Operativos de Policía y FF.AA. Hubo toque de queda en cuatro provincias de Ecuador desde el 15 hasta el 30 de marzo. Estas fueron: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. La medida se aplicó cada día de 23:00 a 05:00. El objetivo del toque de queda fue que policias y militares ejecuten operaciones contra las bandas delictivas para debilitar las economías criminales.