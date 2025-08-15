Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional detonó objeto sospechoso en escuela de Durán

Las unidades de la Policía han duplicado los operativos de control en los alrededores de las instituciones educativas en Guayaquil. 

La Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional en una escuela en Durán. Fotos: César Muñoz/API

La Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional en una escuela en Durán. Fotos: César Muñoz/API

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

15 ago 2025 - 11:58

Unirse a Whatsapp

La Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional realizó una detonación controlada de un objeto sospechoso este viernes 15 de agosto del 2025. El aparato fue hallado al pie de una Escuela de Educación Básica ubicada en la segunda etapa de El Recreo, en el cantón Durán, Guayaquil. 

Los agentes de la Policía evacuaron la zona para la detonación. A través de un video difundido en redes sociales se pudo ver el procedimiento realizado y la fuerte explosión que se dio del objeto.

Te puede interesar