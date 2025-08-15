Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional detonó objeto sospechoso en escuela de Durán

La Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional en una escuela en Durán. Fotos: César Muñoz/API

La Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional realizó una detonación controlada de un objeto sospechoso este viernes 15 de agosto del 2025. El aparato fue hallado al pie de una Escuela de Educación Básica ubicada en la segunda etapa de El Recreo, en el cantón Durán, Guayaquil.

Los agentes de la Policía evacuaron la zona para la detonación. A través de un video difundido en redes sociales se pudo ver el procedimiento realizado y la fuerte explosión que se dio del objeto.