Vehículo de influencers de Vamos Clamentina fue desvalijado en Quito

El vehículo bautizado como La Clamentina fue robado en el estacionamiento del Portal Pinsha, norte de Quito.

Vehículo de influencers del canal "Vamos Clamentina" fue desvalijado en el norte de Quito. El robo ocurrió la mañana del martes 20 de enero de 2026, según relataron en un video publicado en redes sociales.

La influencer china Yirong contó lo que ocurrió en el Portal Pinsha, ingreso al Chaquiñán, cuando dejó su vehículo estacionado por alrededor de 40 minutos para caminar junto a su perro. Al salir el auto estaba desvalijado.

Yirong subió un primer video cuando encontró el vehículo en esas condiciones. Con un llanto inconsolable mostró las imágenes de su compañero de cuatro ruedas.

La mujer, más calmada luego del robo, contó que preguntaron al guardia del lugar sobre lo que había ocurrido, pero la respuesta fue que "no vio nada y que raro".

La Policía acudió al lugar y se lograron obtener imágenes de las cámaras de seguridad, pero estas no muestran con claridad el hecho, ya que hay un poste que dificulta la visibilidad.

Lo que se puede ver en las imágenes es como los asaltantes bajan de otro vehículo y rompen las seguridades para abrir las ventanas y "comienzan a sacar todo lo que hay en el vehículo", lamentó el influencer de viajes.

"Es un carro quiteño, y lo robaron aquí, y eso me parece un poco triste", dijo la influencer visiblemente consternada.

"Por suerte no se llevaron el motor", bromea Yirong en el video en el que cuenta este penoso momento a sus miles de seguidores de Tik Tok, donde regularmente comparte las aventuras a bordo del vehículo bautizado como "Clamentina".

Los influencers, conocidos por su contenido de viajes, tuvieron que pedir una grúa para llevar el vehículo hasta un taller, y aún están cotizando las pérdidas tras el robo.

Más que un vehículo, "era una compañera que la tenemos con mucho amor y nos dolió mucho verla de esa manera hoy", comentó el joven consternado por el robo.

La "Clamentina" ha llevado a este par de influencers hasta Colombia, Chile, Bolivia y Perú. A bordo de ella llegaron al final de la Carretera Austral, en Villa O'Higgins.