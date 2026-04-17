Prisión para mujer que estaba con a alias 'Frenillo' cuando se lanzó de edificio en Guayaquil

Meedy Liz A. A., se encontraba con el cabecilla criminal

Mientras alias “Frenillo” murió al lanzarse desde el piso nueve de un edificio en Guayaquil, la mujer que lo acompañaba fue enviada a prisión preventiva por presunto tráfico de armas.

El hecho ocurrió en el sector de Puerto Santa Ana, una de las zonas más exclusivas y turísticas de Guayaquil.

La Policía llegó la madrugada del jueves para capturar a Jeremy Zambrano, conocido como “Frenillo”.

Operativo terminó en tragedia

Según las autoridades, cuando los agentes estaban por ingresar al departamento, el sospechoso se lanzó desde el noveno piso, lo que provocó su muerte inmediata.

“Frenillo” era considerado un objetivo prioritario. Figuraba entre los más buscados del país por el delito de asesinato y tenía antecedentes por tenencia de armas.

Mujer enviada a prisión preventiva

La mujer que estaba con él, identificada como Meedy Liz A. A., fue detenida en el lugar y posteriormente enviada a prisión preventiva por decisión de un juez.

La Fiscalía General del Estado informó que en el departamento se halló:

Una pistola calibre 9 milímetros

Municiones

Teléfonos móviles

Dinero en efectivo

Estos elementos sustentan la investigación por presunto tráfico de armas, delito por el cual la mujer enfrentará el proceso judicial.

Cabecilla de Mafia 18

Alias “Frenillo” era señalado como cabecilla del grupo criminal Mafia 18, una de las bandas catalogadas como “terroristas” por el gobierno de Daniel Noboa.

Su muerte ocurre en medio de la estrategia estatal contra el crimen organizado, que busca frenar la ola de violencia en el país.

A pesar de estas acciones, Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, con miles de homicidios registrados.