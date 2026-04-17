Prisión para mujer que estaba con a alias 'Frenillo' cuando se lanzó de edificio en Guayaquil
Un juez de Ecuador dictó prisión preventiva para Meedy Liz A. A. La mujer se encontraba con Jeremy Zambrano, alias ‘Frenillo’.
Meedy Liz A. A., se encontraba con el cabecilla criminal
Captura de video
Compartir
Actualizada:
17 abr 2026 - 12:36
Mientras alias “Frenillo” murió al lanzarse desde el piso nueve de un edificio en Guayaquil, la mujer que lo acompañaba fue enviada a prisión preventiva por presunto tráfico de armas.
El hecho ocurrió en el sector de Puerto Santa Ana, una de las zonas más exclusivas y turísticas de Guayaquil.
La Policía llegó la madrugada del jueves para capturar a Jeremy Zambrano, conocido como “Frenillo”.
Operativo terminó en tragedia
Según las autoridades, cuando los agentes estaban por ingresar al departamento, el sospechoso se lanzó desde el noveno piso, lo que provocó su muerte inmediata.
“Frenillo” era considerado un objetivo prioritario. Figuraba entre los más buscados del país por el delito de asesinato y tenía antecedentes por tenencia de armas.
Mujer enviada a prisión preventiva
La mujer que estaba con él, identificada como Meedy Liz A. A., fue detenida en el lugar y posteriormente enviada a prisión preventiva por decisión de un juez.
La Fiscalía General del Estado informó que en el departamento se halló:
- Una pistola calibre 9 milímetros
- Municiones
- Teléfonos móviles
- Dinero en efectivo
Estos elementos sustentan la investigación por presunto tráfico de armas, delito por el cual la mujer enfrentará el proceso judicial.
Cabecilla de Mafia 18
Alias “Frenillo” era señalado como cabecilla del grupo criminal Mafia 18, una de las bandas catalogadas como “terroristas” por el gobierno de Daniel Noboa.
Su muerte ocurre en medio de la estrategia estatal contra el crimen organizado, que busca frenar la ola de violencia en el país.
A pesar de estas acciones, Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, con miles de homicidios registrados.
Compartir