Guardia agrede a agente de tránsito y desata pelea en el norte de Quito

Un nuevo hecho de violencia quedó registrado en video en Quito.

El incidente ocurrió en el sector de la Plaza de Toros, cerca de la estación Jipijapa del Metro, en la calle Tomás de Berlanga, en el norte de Quito.

El agente involucrado fue identificado como Mauricio Pilaquinga, miembro de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Así ocurrió la agresión

De acuerdo con el testimonio del propio agente y lo que se observa en el video, el hecho comenzó cuando él solicitó a un conductor retirar un vehículo que estaba estacionado sobre la acera.

En ese momento, el guardia de seguridad reaccionó de forma violenta. Le propinó una patada, lo que provocó que el agente perdiera sus lentes y su teléfono celular, que terminaron dañados.

Cuando el funcionario intentó recoger sus pertenencias, el agresor volvió a atacarlo. Un rodillazo en el rostro desató la reacción del agente, quien respondió en defensa propia.

Intervención policial y pronunciamiento

El caso fue reportado al sistema de emergencias ECU 911 y agentes de la Policía Nacional del Ecuador acudieron al sitio para controlar la situación.

Según información oficial, el conflicto terminó en una conciliación luego de que el guardia ofreciera disculpas. No se reportaron detenciones tras el incidente.

Rechazo a la violencia

La Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un pronunciamiento en el que rechazó de forma categórica cualquier tipo de agresión contra sus funcionarios.

Además, recordó que los agentes cumplen funciones para garantizar el orden vial y pidió respeto hacia su labor.