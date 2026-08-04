Viviendas marcadas con 'firmas' en paredes son blanco de robos en Quito, denuncian moradores

Cámara de seguridad captó el momento en que dos sospechosos se movilizaban por el sector de La Luz.

Un nuevo hecho de inseguridad pone en alerta a los moradores del sector de La Luz, en el norte de Quito. Los vecinos de esta zona denuncian que una presunta banda estaría marcado diferentes viviendas con aerosol con el objetivo de robarlas.

Según indicó Juan (nombre protegido) a Teleamazonas.com, estas acciones sospechosas se estarían suscitando en las calles Crisóstomo Castelli, Rafael Ramos y calles aledañas.

De acuerdo con el relato de los moradores, este tipo de hechos ocurren durante varios meses y se suman a otros eventos en el mismo sector. Por ejemplo, en la zona, recientemente intentaran robar un vehículo y, además, un vecino fue víctima de un violento asalto afuera de su vivienda, cuentan los testigos.

Marcas aparecen en paredes de viviendas

De acuerdo con Juan, las marcas sospechosas aparecieron en varias paredes de las viviendas. Según su denuncia, lucen como una especie de firma, similar a las que identifican a grupos de delincuencia organizada en Quito.

“Creemos que están perfilando las casas y las rutinas del sector”, indica el morado. Tanto él como su familia, no descartan que los sospechosos vivan en la zona.

Asimismo, señaló que los casos han sido denunciados a la Policía; sin embargo, desconocen si ha iniciado una investigación. Teleamazonas.com consultó al Distrito de Policía Eugenio Espejo si tenían conocimiento de estos hechos, pero hasta las 11:30 de este martes 4 de agosto de 2026 el requerimiento estaba en proceso.