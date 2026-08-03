Daniel Noboa anuncia plan para reforzar la seguridad en Quito con más policías, militares y drones

Drones, militares y policías: Así es el nuevo plan de seguridad de Noboa para la capital

La puesta en marcha del Plan de Protección de Quito, una estrategia que contempla el envío de 2 000 policías, 2 000 militares, drones y nuevos vehículos para reforzar la vigilancia en distintos puntos de la capital.

El anuncio fue realizado por el presidente Daniel Noboa al mediodía de este lunes, a través de un mensaje dirigido a la ciudadanía.

El Mandatario señaló que el objetivo del plan es fortalecer la seguridad en la capital mediante un incremento del personal operativo y recursos destinados al control del espacio público.

Noboa informó que 2 000 policías adicionales serán desplegados en los lugares y horarios de mayor circulación de personas.

Horarios de los operativos

Los operativos se concentrarán principalmente en dos franjas horarias: entre las 04:00 y 11:00 y entre las 17:00 y 02:00.

Según el Gobierno, habrá mayor presencia en el Metro de Quito, paradas de buses, mercados, bancos, cooperativas, centros comerciales y barrios específicos.

Además, se intensificarán los controles en los ingresos a Quito y en vías utilizadas por estructuras criminales, como la avenida Simón Bolívar.

Asimismo, se prestará mayor atención a sectores como:

La Delicia

Eugenio Espejo

Calderón

Carapungo

La Bota

Eloy Alfaro

Pisulí

La Roldós

Los operativos también llegarán al Centro de Quito, la avenida República del Salvador, Naciones Unidas y otros puntos de alta concentración de personas.

Más militares, drones y controles en los accesos

Como parte de la estrategia también se incorporarán 100 vehículos y motocicletas, además de 20 drones que apoyarán las tareas de vigilancia y monitoreo.

El plan incluye el fortalecimiento de los controles en los accesos a Quito y en sectores identificados con mayor incidencia delictiva.

El Presidente también dispuso la incorporación de 2 000 militares adicionales, quienes trabajarán junto con la Policía Nacional en operativos de seguridad en zonas consideradas críticas y en sitios emblemáticos de la capital.

Durante su mensaje, Noboa aseguró que el Gobierno responderá con un mayor despliegue frente a los hechos de violencia que afecten a la ciudad.

Además, señaló que la estrategia busca brindar mayor presencia de las fuerzas de seguridad en espacios públicos y de alta afluencia.