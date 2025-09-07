Ecuatorianos pueden postular a 1 000 becas para maestrías virtuales; ¿requisitos?
Las maestrías virtuales se podrán realizar en cinco áreas y los postulantes deberán cumplir tres requisitos indispensables.
El programa de becas para maestrías tiene una inversión de dos millones de dólares.

07 sep 2025 - 20:26
El Gobierno de Ecuador lanzó el programa Transformar desde el Conocimiento con 1 000 becas virtuales para maestrías. Esta iniciativa tiene una inversión de 2 millones de dólares.
Las clases de maestrías se impartirán en modalidad 100% virtual por parte de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI). Las becas parciales cubren del 25% al 75% del costo de estudios, mientras que el 100% de cobertura será en beneficio de personas de escasos recursos económicos que estén en el Registro Social.
Áreas de estudios y requisitos
Las maestrías se ofertarán en las siguientes áreas: Derecho, Salud, Política Pública, Agroindustria y Biotecnología.
Los interesados en los estudios de cuarto nivel deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad
- Tener un título de tercer nivel de grado (licenciatura o ingeniería) registrado en la Senescyt, en un área de conocimiento acorde a los estudios que postulará
- No contar con una maestría previa
Los interesados pueden postularse desde este domingo 7 de septiembre del 2025 por eel portal: https://formaciongc-posgrados.senescyt.gob.ec/. Las clases empezarán en octubre de 2025.
