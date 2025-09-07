Ecuatorianos pueden postular a 1 000 becas para maestrías virtuales; ¿requisitos?

El programa de becas para maestrías tiene una inversión de dos millones de dólares.

El Gobierno de Ecuador lanzó el programa Transformar desde el Conocimiento con 1 000 becas virtuales para maestrías. Esta iniciativa tiene una inversión de 2 millones de dólares.

Las clases de maestrías se impartirán en modalidad 100% virtual por parte de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI). Las becas parciales cubren del 25% al 75% del costo de estudios, mientras que el 100% de cobertura será en beneficio de personas de escasos recursos económicos que estén en el Registro Social.

Áreas de estudios y requisitos

Las maestrías se ofertarán en las siguientes áreas: Derecho, Salud, Política Pública, Agroindustria y Biotecnología.

Los interesados en los estudios de cuarto nivel deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad

Tener un título de tercer nivel de grado (licenciatura o ingeniería) registrado en la Senescyt, en un área de conocimiento acorde a los estudios que postulará

de grado (licenciatura o ingeniería) registrado en la Senescyt, en un área de conocimiento acorde a los estudios que postulará No contar con una maestría previa

Los interesados pueden postularse desde este domingo 7 de septiembre del 2025 por eel portal: https://formaciongc-posgrados.senescyt.gob.ec/. Las clases empezarán en octubre de 2025.