Australia ofrece becas para que mujeres de Latinoamérica y Ecuador puedan estudiar

A través de las redes sociales, la Embajada de Ecuador en Australia informó la apertura de las Becas ALABC Women in STEM 2026. Las becas completas están destinadas a mujeres latinoamericanas para que puedan estudiar en The University of Newcastle, en Australia.

Según el anuncio oficial las becas que se promocionan para Latinoamérica cubren el 100 % de la matrícula para estudios de pregrado o maestría en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

El programa de becas es impulsado por el Consejo Empresarial Australia–América Latina (ALABC). Tiene el objetivo de ofrecer una educación de calidad en una institución académica de prestigio internacional.

Según publicaciones especializadas, la Universidad de Newcastle se destaca por su enfoque en la excelencia STEM, su investigación de alto impacto y su compromiso con la equidad y la participación global.

De acuerdo con ALABC, Australia se ha consolidado como un destino destacado para la educación internacional, reconocido por su innovación, seguridad y diversidad cultural.

Como organismo representativo clave, ALABC está comprometido con el fortalecimiento de los lazos entre Australia y América Latina, y esta iniciativa refleja nuestros valores compartidos de inclusión, educación y colaboración regional.