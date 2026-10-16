595 becas abiertas para acceder a maestrías en Ecuador: estos son los requisitos
Los beneficiarios podrán recibir hasta USD 3 000 para financiar sus estudios de maestría. Las inscripciones son hasta el 25 de octubre.
Los ecuatorianos pueden postular para acceder a una beca de maestría en Ecuador.
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Actualizado:
16 oct 2026 - 15:32
El Viceministerio de Educación Superior habilitó becas para cursar estudios de cuarto nivelde como parte del programa Ecuador Productivo-
En total, se otorgarán 595 becas de posgrado, con un financiamiento de hasta USD 3 000 por beneficiario. Este monto podrá ser utilizado para cubrir matrícula y aranceles.
La convocatoria está dirigida a quienes deseen estudiar maestrías y especializaciones en universidades y escuelas politécnicas, así como maestrías tecnológicas en institutos tecnológicos universitarios.
¿Cuándo se puede postular?
Las personas interesadas podrán registrarse del 15 al 25 de octubre de 2026. Para completar su postulación dentro de ese periodo, deben cumplir con requisitos.
Los interesados deben postularse ingresando a https://educacion.gob.ec/programa-becas-posgrado-ecuador-productivo/
Los aspirantes podrán elegir entre 39 campos de conocimiento, entre ellos arquitectura, economía, hotelería, minería, comercio, biología y nanotecnología, entre otras áreas.
¿Cuáles son los requisitos?
Para acceder a una de las becas, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:
- Ser persona natural en goce de los derechos de participación ciudadana.
- Contar con un título de tercer nivel de grado o técnico-tecnológico universitario, de acuerdo con el programa de estudios al que desea acceder.
- No haber obtenido previamente un título de cuarto nivel del mismo grado académico que pretende cursar.
- Haber sido admitido o estar cursando estudios de maestrías o especializaciones o maestrías tecnológicas.
- No mantener la calidad vigente de persona becaria o beneficiaria de ayuda económica por esta cartera de Estado.
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