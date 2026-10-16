595 becas abiertas para acceder a maestrías en Ecuador: estos son los requisitos 

Los ecuatorianos pueden postular para acceder a una beca de maestría en Ecuador.

El Viceministerio de Educación Superior habilitó becas para cursar estudios de cuarto nivelde como parte del programa Ecuador Productivo-

En total, se otorgarán 595 becas de posgrado, con un financiamiento de hasta USD 3 000 por beneficiario. Este monto podrá ser utilizado para cubrir matrícula y aranceles.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen estudiar maestrías y especializaciones en universidades y escuelas politécnicas, así como maestrías tecnológicas en institutos tecnológicos universitarios.

Con el programa #EcuadorProductivo, financiamos tus estudios de posgrado en línea: 🏫 Maestrías y especializaciones en universidades y escuelas politécnicas. 🏗️ Maestrías tecnológicas en institutos tecnológicos universitarios. Hasta el 25 de octubre 👉 https://t.co/DfzUlwE1zk https://t.co/2Zc8VdthU4 — Viceministerio de Educación Superior (@EduSuperiorEc) October 15, 2026

¿Cuándo se puede postular?

Las personas interesadas podrán registrarse del 15 al 25 de octubre de 2026. Para completar su postulación dentro de ese periodo, deben cumplir con requisitos.

Los interesados deben postularse ingresando a https://educacion.gob.ec/programa-becas-posgrado-ecuador-productivo/

Los aspirantes podrán elegir entre 39 campos de conocimiento, entre ellos arquitectura, economía, hotelería, minería, comercio, biología y nanotecnología, entre otras áreas.

https://t.co/0dKKlQCfmm 👉 El Gobierno Nacional abrió 700 000 cupos para el programa Jóvenes en Acción en #Ecuador. Conozca aquí como inscribirse https://t.co/FQuiVXig07 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 1, 2026

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a una de las becas, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: