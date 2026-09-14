5 000 becas para emprender: así puede postular al programa del Gobierno hasta el 5 de octubre

Gobierno lanza 5.000 becas de capacitación virtual para mujeres y personas LGBTI+ emprendedoras

Mujeres y personas LGBTI+ mayores de 18 años podrán acceder a una de las 5 000 becas de capacitación para desarrollar o fortalecer un emprendimiento.

El programa “Emprendamos con Inclusión y sin Discriminación” abrió su convocatoria y las inscripciones estarán disponibles hasta el 5 de octubre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a las becas?

La convocatoria fue presentada por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y está dirigida a personas mayores de 18 años que tengan una idea de negocio o un emprendimiento en marcha y busquen adquirir herramientas para desarrollarlo.

El programa también busca aportar a la autonomía económica de sus participantes.

La capacitación será impartida por el Ministerio de Gobierno junto al Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano.

Las clases serán completamente virtuales, por lo que los participantes podrán acceder al proceso formativo desde cualquier lugar.

¿Cuánto dura la capacitación?

El programa contempla 46 horas de formación, distribuidas en 16 horas de actividades sincrónicas, 24 horas asincrónicas y seis horas de tutorías.

Quienes cumplan con los requisitos académicos establecidos al finalizar el proceso podrán obtener una certificación.

La capacitación está organizada en cinco módulos. Los contenidos incluyen inclusión económica y social desde la perspectiva de género, empoderamiento económico, cultura de paz y cero discriminación, diseño del perfil de negocio y construcción o fortalecimiento del plan de negocio.

Módulo 1 : Inclusión económica y social desde la perspectiva de género.

: Inclusión económica y social desde la perspectiva de género. Módulo 2 : Empoderamiento Económico

: Empoderamiento Económico Módulo 3 : Cultura de paz y cero discriminaciones.

: Cultura de paz y cero discriminaciones. Módulo 4 : Diseño de Perfil de Negocio.

: Diseño de Perfil de Negocio. Módulo 5: Construcción o fortalecimiento del plan de negocio para emprendedores.

¿Qué aprenderán los participantes?

Los tres primeros módulos estarán disponibles para autoformación y contarán con recursos visuales y clases en línea.

Los dos últimos estarán enfocados en desarrollar o fortalecer el plan de negocio, con clases virtuales y tutorías de acompañamiento.

El programa busca que quienes participen puedan organizar y proyectar sus ideas de negocio, identificar oportunidades y aplicar herramientas para fortalecer sus emprendimientos.

La formación también aborda temas de igualdad, inclusión y no discriminación.

Inscripciones estarán abiertas hasta octubre

Aunque las clases comenzarán el 21 de septiembre de 2026, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de octubre.

Esto permitirá que quienes se registren durante ese periodo puedan incorporarse al proceso incluso después del inicio de las actividades.

Para participar, las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción, https://acortar.link/zofMPa, acceder a la plataforma virtual, desarrollar los contenidos y aplicar las herramientas aprendidas en su emprendimiento.

El proceso concluye con la certificación para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Cómo participar

1. Inscríbete

Completa tu registro a través del formulario de inscripción: https://acortar.link/zofMPa

2. Capacítate

Accede a la plataforma virtual y desarrolla los contenidos de la capacitación.

3. Ponlo en práctica

Aplica los conocimientos y herramientas adquiridas para fortalecer tu idea o emprendimiento.

4. Certifícate