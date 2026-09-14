Gobierno ofrece 866 nuevas becas para carreras tecnológicas: ¿Cómo aplicar?

El Gobierno Nacional ofrece 866 nuevas becas para carreras tecnológicas en Ecuador.

El Gobierno Nacional presentó el Programa de Becas en Tecnologías de la Información y Comunicación para la Reducción de la Brecha Digital 2026.

Contempla una inversión superior a los USD 714 mil y una meta estimada de 866 beneficiarios.

El programa está direccionado para estudiantes que cursan carreras de tercer nivel en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Ya sea en instituciones de educación superior públicas o particulares del país.

Podrán participar estudiantes que estén cursando una carrera en el campo de las TIC, en una institución pública o particular del país. Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Cada persona beneficiaria recibirá USD 825,17 por una sola vez, para cubrir gastos de manutención durante un período académico de 2026.

Estos recursos podrán destinarse a alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno, como apoyo para la continuidad de sus estudios.

¿Hasta cuando se puede aplicar?

Las postulaciones estarán abiertas del 14 al 24 de septiembre de 2026, a través de www.educacion.gob.ec, donde las personas interesadas también podrán consultar las bases y requisitos del programa.

¿Cómo aplicar?

Para participar, deberán encontrarse cursando una carrera de tercer nivel en el campo de las TIC, en una institución de educación superior pública o particular del país.

El programa priorizará a personas que residen en zonas urbano-marginales, rurales y fronterizas.

Así como a quienes cursan carreras de interés público relacionadas con las TIC.

Cada persona beneficiaria recibirá USD 825,17 por una sola vez, para cubrir gastos de manutención durante un período académico de 2026. Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Carreras priorizadas

Entre las carreras priorizadas se encuentran Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas, Mantenimiento de Software, Análisis y Desarrollo Web, y Diseño y Operación de Base de Datos.

Esta priorización no excluye a estudiantes de otras carreras pertenecientes al campo de las TIC que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

El programa contempla, además, mecanismos de acción afirmativa para mujeres víctimas de violencia basada en género y personas con discapacidad permanente.

Además, deportistas de alto rendimiento y personas en situación de escasos recursos.

También ecuatorianos retornados en condición de vulnerabilidad y personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar García destacó la importancia de la educación como motor para el desarrollo del país.

Becas y ayudas económicas desde 2024

Entre 2024 y 2026, el Gobierno ha adjudicado más de 560 mil becas y ayudas económicas, mediante diferentes programas.

Los mismos han sido orientados al acceso, permanencia y culminación de estudios superiores.

También al fortalecimiento de conocimientos y competencias de la población ecuatoriana.