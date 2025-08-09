Abren convocatoria para becas de agricultura sostenible en Japón; ¿hasta cuándo postular?

Los ecuatorianos pueden aplicar para una beca en agricultura sostenible en Japón.

La Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y tecnología (Senescyt), a través del programa Globo Común, abrió este sábado 9 de agosto del 2025 la convocatoria para el programa de becas para Japón en 2026.

La convocatoria es para obtener una maestría o doctorado en Agricultura para la Seguridad Alimentaria (Agri-Net). El programa se cursará durante 2026 en idioma inglés, de forma presencial en diferentes universidades en Japón.

Según la Senescyt, la oportunidad está dirigida a servidores públicos jóvenes, profesionales de carrera intermedia, académicos y personal del sector privado que busquen aportar a la formulación o implementación de políticas para el desarrollo sostenible en el país.

La convocatoria, que tiene alcance nacional, se enfoca en quienes trabajen en áreas como Sistema, Política y Organizaciones del sector Agrícola, Producción Agrícola Sostenible, Cadena de Valor Alimentaria, Desarrollo Ganadero e Higiene Animal, así como Desarrollo Pesquero y Recursos.

Requisitos para aplicar

Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 15 de agosto del 2025 por medio de la página web de la Senescyt. Los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser ecuatoriano de nacimiento.

Edad máxima: 35 años para aspirantes a maestría y 40 años para doctorado (al 1 de abril de 2026).

Título de tercer nivel para maestría; título de maestría para doctorado.

Adecuadas habilidades de inglés escrito y hablado, equivalentes y no menor a: TOEFL IBT: 90; IELTS: 6.5; CEFR: B2, DET (Duolingo English Test) 120. Es indispensable que los aplicantes a este programa presenten alguno de estos certificados al momento de la aplicación.

No estar recibiendo ni tener planes de recibir otra beca durante este programa.

Para aplicar se debe enviar todos los documentos en formato PDF al correo electrónico becascooperacion@gmail.com

Presentar los documentos en formato PDF de la siguiente manera:

Documento PDF con los requisitos solicitados por el oferente Deberá incluir la copia certificada del título de tercer nivel o maestría según corresponda, copia certificada del récord académico de los estudios de tercer nivel o maestría según corresponda, copia del certificado de suficiencia de inglés, con las debidas traducciones oficiales según corresponda. Documento PDF con los requisitos solicitados por Senescyt Deberá incluir el formulario de postulación y el récord académico o certificado de haberse encontrado dentro del 25% mejor puntuado de su promoción y copia del récord académico según sea su caso.

En el asunto debe colocar su nombre completo y la frase “AGRI-NET 2026”.

Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas y académicas de los profesionales ecuatorianos para que, desde el sector público, privado o académico, contribuyan con soluciones innovadoras y sostenibles a los retos productivos y ambientales del país.