6 acciones que deben tomar los colegios para reparar a estudiantes en casos de bullying

El bullying afecta la salud emocional, el rendimiento académico y el desarrollo social de niños y adolescentes.

Amenazas, ataques con armas blancas, intento de introducir la cabeza de otro estudiante en el inodoro han sido algunos de los hechos de violencia escolar que han conmocionado al Ecuador, en lo que del 2026.

El Ministerio de Educación tiene un protocolo con una serie de acciones que deben cumplir las instituciones educativas cuando se confirma o detecta un caso de bullying o violencia entre estudiantes.

El objetivo es garantizar la protección de los alumnos afectados, ofrecer apoyo psicológico al agresor y promover una convivencia escolar segura.

Agresor de estudiante en colegio de Quito es alumno de otro colegio

Estas son las seis principales medidas de reparación y restitución para casos de bullying:

1. Acompañamiento para víctimas y agresores

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) debe brindar apoyo psicosocial tanto a la víctima como al estudiante que cometió la agresión, además de trabajar con sus familias. También debe impulsar espacios de diálogo y reflexión para toda la comunidad educativa.

2. Seguimiento permanente del estudiante afectado

Los profesionales del DECE deben monitorear de cerca la situación académica, emocional, física y social del niño o adolescente afectado, dentro y fuera de la institución, para verificar su bienestar y recuperación.

3. Derivación a atención psicológica especializada

Según el caso, tanto la víctima como el presunto agresor deben ser remitidos a servicios externos de apoyo psicológico o emocional para recibir atención especializada y continua.

4. Activación de redes de apoyo

Se puede activar la Red de Consejería Estudiantil (RCE) para que genere acciones de prevención para que el hecho de violencia no se vuelva a producir con ningún estudiante.

5. Garantizar la continuidad de los estudios

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos y las autoridades educativas deben asegurar que tanto la víctima como el agresor permanezcan dentro del sistema educativo.

6. Reubicación del estudiante

La Dirección Distrital de Educación puede gestionar el traslado de la víctima a otra institución educativa cuando su representante legal lo solicite en cualquier momento del ciclo escolar.

Además, en los casos en que exista una resolución judicial sobre un traslado, reubicación o asignación de cupo, la Dirección Distrital de Educación deberá viabilizar los procesos necesarios para garantizarlo.

El Ministerio de Educación recuerda que el bullying puede afectar seriamente la salud emocional, el rendimiento académico y el desarrollo social de niños y adolescentes.

Casos de violencia en 2026

El 24 de abril de 2026, un estudiante de 12 años fue herido con arma blanca por otro menor dentro de un aula en un colegio fiscal del centro de Quito.

Dos estudiantes mujeres de un colegio fiscal protagonizaron una pelea con golpes y patadas en el suburbio de Guayaquil, el 21 de mayo. En un video se ve que una de ellas saca un cuchillo y amenaza a la otra.

También el 12 de mayo de 2026, un estudiante intentando introducir la cabeza de otro contra el inodoro ocurrió en el baño de la unidad educativa municipal de Quito.

Otro hecho que causó conmoción fue el ocurrido el 20 de mayo de 2026 cuando un estudiante resultó herido con arma blanca durante una violenta riña callejera registrada en las inmediaciones del parque de Alangasí, en el suroriente de Quito.