Tres casos de acoso y violencia escolar que han conmocionado a Ecuador en lo que va del 2026

Diferentes casos de acoso y violencia escolar se han registrado en Ecuador en lo que va del 2026.

En lo que va del 2026, las alertas en Ecuador se encendieron debido a los múltiples casos de acoso y violencia escolar que se registran.

Dos de los más preocupantes sucedieron en Quito en diferentes unidades educativas, en los meses de mayo y abril, y otro en Guayaquil.

Estudiante intenta introducir la cabeza de otro en el inodoro

Un video que circuló en redes sociales el 12 de mayo de 2026 evidencia una fuerte agresión entre estudiantes.

La escena de un estudiante intentando introducir la cabeza de otro contra el inodoro ocurrió en el baño de la unidad educativa municipal de Quito

Mientras ocurre la agresión, otro alumno graba la escena y se escuchan risas dentro del baño del plantel educativo.

De acuerdo con información de las autoridades, los representantes de los estudiantes involucrados fueron convocados para continuar con el acompañamiento correspondiente.

Ataque con arma blanca dentro de la unidad educativa

El 24 de abril de 2026, un estudiante de 12 años fue herido con arma blanca por otro menor dentro de un aula en un colegio fiscal del centro de Quito.

La agresión ocurrió tras una discusión, resultando en cortes. El más grave fue en la oreja del alumno, según la denuncia presentada por los familiares del menor.

El hecho ocurrió pocos minutos antes del inicio de la jornada escolar. De acuerdo con las autoridades, se activaron los protocolos y se iniciaron medidas para prevenir futuros incidentes.

Estudiante amenaza con cuchillo a otra en Guayaquil

Dos estudiantes mujeres de un colegio fiscal protagonizaron una pelea con golpes y patadas en el suburbio de Guayaquil.

La riña entre las menores sucedió al salir de clases el 21 de mayo de 2026. El hecho generó preocupación entre padres y moradores del sector.

Según reportes de testigos, la discusión escaló hasta los golpes y posteriormente una de las jóvenes sacó un cuchillo tipo “mata chancho”, con el que habría amenazado a la otra estudiante.