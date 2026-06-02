Mujer cae en alcantarilla tras pisar tapa mal colocada en Río de Janeiro

Una mujer cae a una alcantarilla y queda atrapada

Una mujer resultó herida tras caer en una alcantarilla en Río de Janeiro, Brasil, luego de pisar una tapa metálica que aparentemente estaba mal colocada y cedió repentinamente.

El accidente ocurrió mientras la mujer caminaba por una calle de la ciudad. Según videos difundidos en redes sociales, la tapa se cerró sobre ella al momento de caer, golpeándola en la cabeza durante el incidente.

Un repartidor en motocicleta que transitaba por el lugar reaccionó rápidamente y se detuvo para ayudarla. Minutos después, varios vecinos se unieron para asistir a la víctima y sacarla del sitio.

La mujer sufrió heridas de consideración moderada y posteriormente fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

El hecho volvió a generar preocupación entre ciudadanos por las condiciones de seguridad y mantenimiento de la infraestructura urbana en distintos sectores de Río de Janeiro.