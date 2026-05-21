Guía para padres: Cómo actuar y reportar casos de bullying en Ecuador
La difusión en redes sociales de los casos de bullying en Ecuador preocupa a padres y cuidadores de menores de edad.
El bullying es acoso escoalr que incluye daño físico o psicológico.
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Actualizado:
21 may 2026 - 13:12
Casos de niños y adolescentes agredidos y filmados han causado indignación en las redes sociales en Ecuador.
D e acuerdo con el Ministerio de Educación, el acoso escolar es todo tipo de "violencia psicológica, verbal y/o física intencional producida entre estudiantes, de forma reiterada a lo largo de un periodo de tiempo determinado y que implica un desequilibrio de poder o fuerza".
Señales de que un niño o adolescente es víctima de bullying
De acuerdo con la Unicef, el acoso escolar o bullying se presenta de diferentes formas. Sin emabrgo, hay señales que los adultos pueden identificar para ayudar a la víctima.
Indicadores físicos:
- Insomnio, sueños o pesadillas recurrentes
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Falta de apetito
- Problemas digestivos, como dolor de estómago
- En casos más graves puede impactar en la memoria y en la capacidad atencional.
Indicadores conductuales y emocionales:
- Baja autoestima
- Demostrar temor o preocupación y nervios por "algo"
- Sentir ansiedad o culpa
- Cambios de ánimo
- Demostrar desconfianza, aislamiento o soledad, aún fuera del centro educativo
- Bajo rendimiento académico, ausentismo o llegadas tarde
- Daño o pérdida de útiles, dinero u otras pertenencias con frecuencia
- No salir al recreo o estar siempre cerca de personas adultas
- No integrarse en los juegos
- Sintomatología depresiva o ansiosa, en casos más graves
- En casos extremos, autolesionarse o agredir a "personas más débiles"
¿Cómo afrontar el bullying en familia?
En caso de bullying a un miembro de la familia, lo primordial es escuchar y aceptar lo que la víctima ha confiado.
Lo siguiente es conectar con lo que viven y sienten de forma natural las víctimas. Algunos consejos de Unicef incluyen:
- Escuchar sin interrumpir
- No realizar preguntas que induzcan respuestas
- Infundir confianza
- Asegurarle que no tiene la culpa de lo que pasó
- Prestar atención si ha realizado algún pedido de ayuda a otra persona
- Explicarle que es necesario buscar ayuda en el centro educativo
¿Cómo reportar un caso de bullying en una unidad educativa?
El Ministerio de Eduación cuenta con un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.
En este consta un protocolo de actuación frente a los reportes de casos de violencia en el ámbito educativo.
Cualquier persona que conozca de un caso de acoso escolar puede reportarlo con un maestro o al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).
Estos son los pasos que debe seguir la institución educativa en caso de bullying:
- El personal del DECE debe identificar, asesorar y canalizar casos de violencia hacia otros niveles dentro de la institución educativa y hacia las diferentes instancias distritales.
- El DECE debe intervenir para el restablecimiento del bienestar emocional de los estudiantes.
- Luego las instituciones educativas deben coordinar y alertar a los distritos y organismos externos competentes como la Fiscalía, el Ministerio de Salud, Policía y Consejos de Protección de Derechos.
- El personal educativo debe dar seguimiento y monitoreo permanente de los casos de bullying.
- Se deben establecer medidas reparadoras desde las instituciones educativas y los distritos educativos. Por ejemplo, brindar apoyo psicosocial y espacios de diálogo restaurativo.
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