Guía para padres: Cómo actuar y reportar casos de bullying en Ecuador

El bullying es acoso escoalr que incluye daño físico o psicológico.

Casos de niños y adolescentes agredidos y filmados han causado indignación en las redes sociales en Ecuador.

D e acuerdo con el Ministerio de Educación, el acoso escolar es todo tipo de "violencia psicológica, verbal y/o física intencional producida entre estudiantes, de forma reiterada a lo largo de un periodo de tiempo determinado y que implica un desequilibrio de poder o fuerza".

Señales de que un niño o adolescente es víctima de bullying

De acuerdo con la Unicef, el acoso escolar o bullying se presenta de diferentes formas. Sin emabrgo, hay señales que los adultos pueden identificar para ayudar a la víctima.

Indicadores físicos:

Insomnio, sueños o pesadillas recurrentes

Fatiga

Dolor de cabeza

Falta de apetito

Problemas digestivos, como dolor de estómago

En casos más graves puede impactar en la memoria y en la capacidad atencional.

Indicadores conductuales y emocionales:

Baja autoestima

Demostrar temor o preocupación y nervios por "algo"

Sentir ansiedad o culpa

Cambios de ánimo

Demostrar desconfianza, aislamiento o soledad, aún fuera del centro educativo

Bajo rendimiento académico, ausentismo o llegadas tarde

Daño o pérdida de útiles, dinero u otras pertenencias con frecuencia

No salir al recreo o estar siempre cerca de personas adultas

No integrarse en los juegos

Sintomatología depresiva o ansiosa, en casos más graves

En casos extremos, autolesionarse o agredir a "personas más débiles"

¿Cómo afrontar el bullying en familia?

En caso de bullying a un miembro de la familia, lo primordial es escuchar y aceptar lo que la víctima ha confiado.

Lo siguiente es conectar con lo que viven y sienten de forma natural las víctimas. Algunos consejos de Unicef incluyen:

Escuchar sin interrumpir

No realizar preguntas que induzcan respuestas

Infundir confianza

Asegurarle que no tiene la culpa de lo que pasó

Prestar atención si ha realizado algún pedido de ayuda a otra persona

Explicarle que es necesario buscar ayuda en el centro educativo

¿Cómo reportar un caso de bullying en una unidad educativa?

El Ministerio de Eduación cuenta con un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.

En este consta un protocolo de actuación frente a los reportes de casos de violencia en el ámbito educativo.

Cualquier persona que conozca de un caso de acoso escolar puede reportarlo con un maestro o al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

Estos son los pasos que debe seguir la institución educativa en caso de bullying: