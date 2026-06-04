Controles prenatales y exámenes gratis para mujeres el sábado 6 de junio en Quito

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) realizará su primera Brigada Médica gratis para mujeres el sábado 6 de junio de 2026.

La jornada busca facilitar el acceso a controles preventivos y atención especializada en salud femenina.

La iniciativa es impulsada por la CCQ, a través de su Consejo Violeta, en alianza con la Fundación Materno Fetal Ecuador.

Durante la jornada se ofrecerán servicios enfocados en el cuidado de la salud de las mujeres, en el control prenatal y la detección temprana de posibles afecciones uterinas.

Horarios y servicios médicos disponibles

La actividad se desarrollará en el Edificio Las Cámaras, en el norte de Quito, entre las 09:00 y las 16:00.

Las asistentes podrán acceder gratuitamente a controles ecográficos prenatales y evaluaciones preventivas orientadas a identificar posibles patologías ginecológicas.

Los organizadores señalaron que el objetivo es promover el acceso oportuno a diagnósticos preventivos y generar espacios que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de las mujeres.

Cómo participar en la jornada de salud femenina

La Cámara de Comercio de Quito informó que los cupos para la brigada son limitados.

Por esta razón, las personas interesadas deberán realizar un registro previo y esperar la confirmación del horario de atención por parte de los organizadores.

El dato