Jueza dicta prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís

Audiencia del caso del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacis, se desarrolla en el Complejo Judicial Norte.

Una jueza dictó prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís y siete procesados más por presunto el presunto delito de lavado de activos.

Este jueves 4 de junio de 2026, se reinstaló la audiencia de formulación de cargos contra el funcionario y en esta diligencia la magistrada informó la decisión.

Por su parte, la Fiscalía General dijo, a través de sus redes sociales, que la instrucción fiscal o fase de investigación pública en este caso durará 90 días.

Tras la audiencia, el abogado de Villacís, Gustavo García, dijo que presentarán un recurso de aclaración y también se solicitará una apelación de la prisión preventiva a la Corte Provincial.

Por su parte, la jueza justificó la orden de prisión señalando que “existe riesgo de fuga”. También dijo que la cárcel a la que irá Villacís es decisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (Snai).

Detención del Alcalde

Villacís fue procesado tras ser detenido, el miércoles 3 de junio de 2026, durante un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional.

Según información de la Fiscalía, las intervenciones se realizaron de manera simultánea en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena y Sucumbíos.

Fiscalía inició la investigación previa el 26 de noviembre de 2025, con base en un peporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que los procesados formaban parte de una estructura delictiva que movió más de 15 millones de dólares.