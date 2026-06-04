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Jueza dicta prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís

La Fiscalía informó que la investigación pública del Alcalde de Esmeraldas y siete personas más durará 90 días.

Audiencia del caso del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacis, se desarrolla en el Complejo Judicial Norte.

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Teleamazonas.com

Actualizado:

04 jun 2026 - 16:28

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Una jueza dictó prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís y siete procesados más por presunto el presunto delito de lavado de activos.

Este jueves 4 de junio de 2026, se reinstaló la audiencia de formulación de cargos contra el funcionario y en esta diligencia la magistrada informó la decisión. 

Por su parte, la Fiscalía General dijo, a través de sus redes sociales, que la instrucción fiscal o fase de investigación pública en este caso durará 90 días.

Tras la audiencia, el abogado de Villacís, Gustavo García, dijo que presentarán un recurso de aclaración y también se solicitará una apelación de la prisión preventiva a la Corte Provincial.

Por su parte, la jueza justificó la orden de prisión señalando que “existe riesgo de fuga”. También dijo que la cárcel a la que irá Villacís es decisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (Snai).

Detención del Alcalde

Villacís fue procesado tras ser detenido, el miércoles 3 de junio de 2026, durante un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional.

Según información de la Fiscalía, las intervenciones se realizaron de manera simultánea en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena y Sucumbíos.

Fiscalía inició la investigación previa el 26 de noviembre de 2025, con base en un peporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que los procesados formaban parte de una estructura delictiva que movió más de 15 millones de dólares.

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