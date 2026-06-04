'Necesito amor, comprensión y ternura': Fonseca canta famosa frase del 'fusilero' ecuatoriano

El cantante colombiano Fonseca se volvió viral tras convertir en vallenato la icónica frase ecuatoriana "Yo necesito amor, comprensión y ternura".

Este divertido momento ocurrió durante su participación en el programa digital colombiano llamado Desde Cero, conducido por el creador de contenido By Juancito.

Dentro del segmento Cantando memes, el presentador le mostró el famoso video del reconocido "fusilero" ecuatoriano y retó a Fonseca a improvisar una canción en vivo utilizando dicha frase.

El intérprete de 'Te mando flores' usó su estilo característico mezclando guitarras y tarareando arreglos de acordeón para darle toda la esencia del vallenato.

Además de la frase original, Fonseca complementó la rima cantando: "Yo necesito amor, comprensión y ternura... necesito tu cara y toda tu locura, yo necesito vida para que me des alegría".

¿De dónde viene la famosa frase?

Tras su creación, el artista admitió que "de acá puede salir esa canción, literal", desatando aplausos y volviéndose tendencia en redes sociales en Ecuador y Colombia.

La expresión proviene de un reportaje del año 2010 conducido por el periodista José Delgado.

En la filmación realizada en la Isla Trinitaria de Guayaquil, Julio César Ayala pronunció estas palabras de forma conmovedora para expresar sus deseos de rehabilitarse de las adicciones y pedir el apoyo de la sociedad.