Alerta Emilia: Localizan a bebé y su madre reportados como desaparecidos en Quito

El Ministerio del Interior publicó la foto del bebé desaparecido en Quito y sus rasgos particulares.

El bebé Issac Maila Rivadeneira, de un mes, y su madre Juana Marisol Rivadeneira Recalde, fueron localizado este viernes 12 de septiembre del 2025. El Ministerio del Interior emitió una alerta Emilia.

Ambos estaban desaparecidos desde el martes 9 de septiembre del 2025. Su última ubicación fue en Collacoto, Quito.

El Ministerio del Interior emitió una Alerta Emilia, a las 12:00 de este viernes por la desaparición del bebé Isaac Rivadeneira Maila, de un año de edad. Hace cuatro días se desconoce su paradero, al igual que el de su madre.

Según la descripción que consta en la página de desaparecidos en Ecuador de esa Cartera de Estado, el niño mide 60 centímetros, tiene el color del cabello y los ojos negros y la tez de su piel es blanca.

El bebé fue reportado como desaparecido el martes 9 de septiembre del 2025, a las 10:00, en el sector de Collacoto, en Quito. El niño se encontraba con su madre Juana Rivadeneira el momento de su desaparición.

La Fiscalía pidió a la ciudadanía ayuda para encontrar al menor de edad. “Si tienes información, comunícate al ECU 911 o al 1-800 DELITO (335486)”, indicó el Ministerio Público en sus redes sociales

La Alerta Emilia fue creada en Ecuador en el 2018, en colaboración con Unicef y el Centro Internacional para Niños Perdidos y Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés), en memoria de Emilia Benavides, una niña de 9 años que fue secuestrada y encontrada sin vida en Loja en 2017.

La Alerta Emilia se activa cuando se considera que la vida de un niño, niña o adolescente corre un alto riesgo, por lo que el Estado dispone la coordinación con todas las instituciones de seguridad para su búsqueda inmediata.