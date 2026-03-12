Así puedes consultar el puntaje para obtener un cupo a institutos públicos

Los jóvenes pueden acceder a carreras de tercer nivel en uno de los 54 institutos técnicos en el país.

Los aspirantes que rindieron la evaluación para ingresar a un instituto tecnológico o conservatorio superior público en Ecuador ya pueden consultar el puntaje obtenido a través de la plataforma oficial del Registro Único de Educación Superior.

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, anuncio que los resultados se pueden consultar del viernes 13 al domingo 15 de marzo del 2026. Este resultado es clave dentro del proceso para acceder a un cupo en estas instituciones.

La consulta se realiza en línea en el portal oficial Registro Único de Educación Superior, disponible en la página web registrounicoedusup.gob.ec. En este sistema se registran los aspirantes y se gestionan todas las etapas del proceso de acceso a la educación superior pública.

Pasos para consultar el puntaje

Para revisar el resultado de la evaluación, los jóvenes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal del Registro Único de Educación Superior

Acceder con el usuario y contraseña creados durante el proceso de registro

Dirigirse al menú "Proceso" dentro de la plataforma

Seleccionar la opción "Puntaje de evaluación" para visualizar el resultado obtenido

El puntaje obtenido forma parte del proceso de ingreso a institutos y conservatorios superiores públicos. Luego de la evaluación, los aspirantes pasan a otras etapas como la postulación a carreras, la asignación de cupos y la aceptación del mismo.

Durante la fase de postulación, los estudiantes pueden elegir hasta tres opciones de carrera, y el sistema asigna el cupo según el puntaje alcanzado, el orden de preferencia y la disponibilidad en cada institución.

En Ecuador existen 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos que ofrecen carreras técnicas, tecnológicas y artísticas, generalmente con una duración de entre dos y tres años, orientadas a la inserción rápida en el mercado laboral