Día de la Prevención del Suicidio: cómo acceder gratis a atención en salud mental en Ecuador

El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Cada año en el mundo se suicidan 720 000 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un problema de salud pública que causa la muerte de mil personas en Ecuador cada año.

A nivel nacional la atención en salud mental es gratuita a través del Ministerio de Salud Pública (MSP). Quienes lo necesiten, por cualquier motivo, pueden solicitar una cita a través del call center.

Las citas en psicología para cualquier centro de salud se obtienen a través de la línea telefónica 171, opción 6. También se puede acceder a este número para intervención en crisis.

En Quito, a través de la Secretaría de Salud, se ofrece atención con psicólogos y psiquiatras de manera gratuita. También incluye teleconsulta que se puede solicitar a través de la línea 101, opción 9.

Según el MSP, en 2024 se atendieron 334 llamadas en medio de crisis. Y se registran 13 886 atenciones relacionadas con comportamiento suicida.

Por su parte, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico reporta 3 132 casos de intoxicaciones con fines autolíticos en 2024.

Desde diciembre de 2024 el país cuenta con la Ley de Salud Mental que "garantiza el acceso a servicios de salud mental y medicamentos".

Señales de alarma

La Cruz Roja enlista los signos de alarma para reconocer si una persona está en riesgo de suicidarse. Y recuerda que de cada 10 personas que concretaron su propia muerte, nueve mostraron señales.

Estos son compartamientos o acciones que pueden mostrar que una persona está en riesgo inminente y pide ayuda de manera indirecta: