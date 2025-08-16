Ecuador abre 10 000 becas para estudiar Inteligencia Artificial; ¿requisitos y cómo aplicar?

Ecuatorianos pueden aplicar desde el viernes 15 de agosto del 2025 a una beca para estudiar Inteligencia Artificial

Jóvenes ecuatorianos podrán acceder a 10 000 becas para estudiar Inteligencia Artificial tras una alianza entre el Gobierno Nacional y los Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio fue realizado por el Gobierno de Daniel Noboa, quien destacó que desde el viernes 15 de agosto del 2025 los interesados podrán aplicar a este programa que busca impulsar la formación jóvenes.

“Ecuador y Emiratos Árabes Unidos abren oportunidades para que 10.000 jóvenes ecuatorianos puedan estudiar Inteligencia Artificial”, señaló la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en su cuenta de X.

¿Cómo aplicar?

Los aspirantes deben registrarse en el portal oficial: https://educontinua-ia.senescyt.gob.ec, donde deberán crear una cuenta personal para acceder al proceso.

Cuatro requisitos para postular: