¿Qué rubros cubren las becas del programa Globo Común para carreras de tercer y cuarto nivel?

Ecuatorianos pueden postular a becas nacionales e internacionales con el programa Globo Común

Ecuatorianos podrán acceder a becas para estudiar carreras de tercer y cuatro nivel en instituciones nacionales e internacionales en países como Japón, Turquía, China, España, entre otros.

Este martes 14 de octubre del 2025, el Ministerio de Educación informó que entrega becas de estudio como parte del programa Globo Común, con el que se han beneficiado más de 24 300 personas.

"Esta iniciativa fomenta la excelencia académica al ofrecer la oportunidad de cursar estudios de tercer y cuarto nivel (pregrado y posgrado) en instituciones de prestigio nacional e internacional", indicó la Cartera de Estado.

Becas para estudiar y trabajar en Alemania y Estados Unidos

Rubros que cubre la beca

Las becas del programa Globo Común cuenta con ofertas vigentes con financiamiento que puede ser total o parcial.

Los fondos cubren rubros esenciales como matrícula, manutención, pasajes aéreos y otros gastos, indicó el Ministerio de Educación.

Para ser parte de este programa de estudios se debe seguir los siguientes pasos: