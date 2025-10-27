Ecuatorianos postular a becas para cursar estudios de tercer nivel en universidad de México
Los ciudadanos ecuatorianos deben cumplir con cuatro requisitos. El proceso de postulación se realiza en línea con asesoría de un experto. .
Los ecuatorianos tienen varias opciones para acceder a becas
27 oct 2025 - 10:48
Los ecuatorianos tienen la oportunidad de acceder a becas para cursar estudios de tercer nivel en México. Los postulantes deben cumplir cuatro requisitos y realizar el proceso en línea.
Esta iniciativa es parte del programa Globo Común, que otorga becas para cursar estudios de educación superior con altos estándares de calidad académica a nivel internacional.
Las becas aplican para el programa de grado otorgadas por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea (UTEL) de México.
Los ciudadanos interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ecuatoriano
- Tener un título de bachiller
- Tener un promedio mínimo de 7/10 en los estudios de bachillerato
- Contar con capacidad económica de asumir el importe no cubierto por la beca de estudios.
Si cumple con los requisitos deberá:
- Completar la aplicación en línea a través de la página web de la Universidad en el siguiente enlace https://utel.edu.mx/ecuador/minedec
- Llenar el formulario de aplicación con sus datos.
- Un experto se contactará con el postulante para ampliar la información y guiarlo durante el proceso
- Enviar la documentación solicitada y realizar el pago del valor indicado en las fechas que se acuerden con los expertos de selección
UTEL detalla que la fecha límite para la tercera postulación es este lunes 27 de octubre del 2025. Sin embargo, el 17 al 24 de noviembre se abrirá una última convocatoria.
Esta universidad también oferta becas para maestrías. La última oportunidad para acceder al proceso será del 3 al 10 de noviembre del 2025.
