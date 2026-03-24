Ecuatorianos pueden postular a becas para estudiar en Italia

Italia abrió becas de estudio para jóvenes extranjeros, entre ellos, ecuatorianos.

Los ecuatorianos tienen una nueva oportunidad académica para estudiar en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia abrió la convocatoria de becas para el año académico 2026-2027, dirigida a estudiantes extranjeros, entre ellos Ecuador.

El proceso de postulación estará habilitado hasta el 26 de marzo de 2026 y se realiza exclusivamente a través del portal Study in Italy.

Las becas están destinadas a cursar programas presenciales en universidades e instituciones italianas públicas o privadas reconocidas.

La oferta académica incluye estudios de maestría, doctorados, licenciaturas en áreas artísticas como música, danza y bellas artes, además de proyectos de investigación y cursos de lengua y cultura italiana.

Según la convocatoria, estas becas cubren periodos de hasta nueve meses para programas académicos y tres meses para cursos de idioma.

Requisitos para postular

Los aspirantes deben contar con un documento de identidad o pasaporte vigente y cargarlo en formato digital en la plataforma.

Además, deben cumplir con requisitos de edad que varían según el programa: hasta 28 años para maestrías, formación artística y cursos de idioma. Hasta 30 años para doctorados y 40 años para proyectos de investigación.

La convocatoria está abierta también para ciudadanos de países como Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, entre otros.

Desde la Embajada de Italia en Ecuador se destacó que el país forma parte de los beneficiarios de este programa de becas internacionales.

“¡Ya están abiertas las becas MAECI 2026/2027 en Italia para estudiantes extranjeros y Ecuador está dentro de los países beneficiarios!”, dijo la Embajada de Italia en Ecuador