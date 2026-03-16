Inscripciones en el programa de becas 'Because He Is Nice' se amplían hasta el 27 de marzo

El Ministerio de Educación amplió el período de postulaciones al programa de becas 'Because He Is Nice 2026' hasta el viernes 27 de marzo de 2026.

El Gobierno dijo que el objetivo es "brindar más oportunidades de participación a la ciudadanía y continuar fortaleciendo el talento humano del país".

Esta iniciativa ofrece más de 150 000 becas gratuitas para el aprendizaje del idioma inglés. Las personas interesadas pueden registrarse a través del portal oficial: https://educontinua.minedec.gob.ec

Detalles de la beca

La capacitación se desarrollará 100% en línea, con una duración de entre 90 y 100 horas distribuidas en ocho semanas.

Esta flexibilidad horaria "permite que profesionales, estudiantes y ciudadanos en general puedan continuar con sus actividades laborales o académicas mientras fortalecen sus conocimientos en el idioma inglés", señaló el Ministerio de Educación.

Requisitos:

Las personas interesadas en participar en este programa de becas deberán cumplir con los siguientes requisitos: