Inscripciones en el programa de becas 'Because He Is Nice' se amplían hasta el 27 de marzo
Esta iniciativa ofrece más de 150 000 becas gratuitas para el aprendizaje del idioma inglés. La capacitación es 100% en línea.
Las becas 'Because He Is Nice' permite aprender inglés
Tomado de Becas sin Fronteras
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Actualizada:
16 mar 2026 - 12:19
El Ministerio de Educación amplió el período de postulaciones al programa de becas 'Because He Is Nice 2026' hasta el viernes 27 de marzo de 2026.
El Gobierno dijo que el objetivo es "brindar más oportunidades de participación a la ciudadanía y continuar fortaleciendo el talento humano del país".
Esta iniciativa ofrece más de 150 000 becas gratuitas para el aprendizaje del idioma inglés. Las personas interesadas pueden registrarse a través del portal oficial: https://educontinua.minedec.gob.ec
Detalles de la beca
La capacitación se desarrollará 100% en línea, con una duración de entre 90 y 100 horas distribuidas en ocho semanas.
Esta flexibilidad horaria "permite que profesionales, estudiantes y ciudadanos en general puedan continuar con sus actividades laborales o académicas mientras fortalecen sus conocimientos en el idioma inglés", señaló el Ministerio de Educación.
Requisitos:
Las personas interesadas en participar en este programa de becas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con título de bachiller registrado en el Minedec
- No tener impedimento para realizar trámites públicos.
- No haber incumplido un programa de becas previamente.
- No haber incumplido en el pago de un crédito educativo.
- Contar con un correo electrónico activo.
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