El SNAI confirma una nueva muerte en la cárcel del Encuentro en Santa Elena

La cárcel del Encuentro recibió a presos trasladados de diferentes prisiones a pesar de no haber sido inaugurada.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó una nueva muerte dentro de la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Esto, luego de que se difundiera un video donde se observa a un camión de Medicina Legal ingresando a la prisión de máxima seguridad.

Siguen los decesos en la cárcel del Encuentro, de Santa Elena. Tras la difusión de este video, donde se ve ingresar a un camión de Medicina Legal, el SNAI confirmó que hoy falleció un interno de esa prisión de máxima seguridad por "muerte natural" 👀 pic.twitter.com/OjeJpoaAYe — Tere Menéndez (@TMT30_) May 27, 2026

De manera preliminar, la entidad descartó que el deceso haya sido producto de alguna enfermedad infectocontagiosa.

Y agregó que la causa del fallecimiento se atribuiría a una "muerte natural". Sin embargo, la autopsia determinará la razón exacta.

Posteriormente, identificó a la víctima como Elvis Omar C. P., también conocido como Elvis Quevedo, recluido en ese centro penitenciario desde abril de 2026, tras su captura en un operativo en Quevedo.

Tercera "baja" dentro de la prisión de máxima seguridad

Este deceso confirmado se trata del tercero en mes y medio de la prisión de máxima seguridad.

El 13 de abril de 2026 murió en el Hospital General Liborio Panchana, de Santa Elena, el preso Charles Gonzalo Suárez Vera , sentenciado por terrorismo en el asalto armado a TC Televisión.



, sentenciado por terrorismo en el asalto armado a TC Televisión. El 15 de mayo de 2026 falleció el segundo interno Michael Bautista Angulo, sobrino de William Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy' , cabecilla de Los Tiguerones y principal sospechoso del ataque a TC.

, cabecilla de Los Tiguerones y principal sospechoso del ataque a TC. El 27 de mayo de 2026 falleció Elvis Omar C. P., también conocido como Elvis Quevedo, con antecedentes penales por asesinato, tráfico de drogas, robo y extorsión. Tenía orden de captura vigente.

El primero habría fallecido por complicaciones en su salud por una enfermedad hepática preexistente.

Mientras que el sobrino de alias 'Negro Willy' falleció por "muerte natural", según confirmó el Ministerio del Interior.

Todo esto, en medio de denuncias de casos de tuberculosis, aunque el Gobierno descartó un brote de esta enfermedad.

Sin embargo, por precaución y durante el feriado del 24 de Mayo, se trasladó a 31 presos desde la cárcel del Encuentro a la Penitenciaría del Litoral.