Trasladan a 198 presos de la cárcel de El Inca de Quito a Turi, en Cuenca

Con fuerte resguardo policial se realizó un traslado de presos de Quito a Cuenca.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai) informó sobre el traslado de 198 presos desde la cárcel de El Inca, en Quito, hacia el centro penitenciario de Turi, en Cuenca.

La institución señaló que el operativo se ejecutó desde el Centro de Privación de Libertad Pichincha N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1, como parte de las acciones implementadas para fortalecer la seguridad y el control dentro del sistema penitenciario.

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El traslado de 198 personas privadas de libertad "se dio como parte de las acciones para fortalecer el orden, la seguridad y la gobernabilidad del sistema penitenciario".

El comunicado oficial del Snai estuvo acompañado de varias fotografías en las que se observa a los internos abordando buses de traslado y posteriormente descendiendo de las unidades al llegar al centro penitenciario de Turi.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad aseguró que el procedimiento se desarrolló bajo protocolos de seguridad.