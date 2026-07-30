Clausuran restaurante en El Carmen por graves fallas sanitarias y presencia de plagas

Hallan roedor sin vida y larvas en un local de comida en El Cármen, Manabí.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró, el 29 de julio, un restaurante en el cantón El Carmen, Manabí, tras verificar "múltiples incumplimientos" a las normas de higiene que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

Según la información, durante la inspección se constató que el negocio operaba en condiciones sanitarias deficientes, especialmente en el área de preparación de alimentos.

Entre las principales irregularidades encontradas figuraban utensilios de cocina sin limpiar, equipos de congelación oxidados con presencia de larvas y malos olores, además de desechos acumulados sin protección.

Ciudadanía puede denunciar estos hechos

Los inspectores también detectaron la presencia de moscas y un roedor muerto, situación que motivó la clausura inmediata del local.

Según la autoridad sanitaria, estas condiciones incumplen las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos contempladas en la Ley Orgánica de Salud.

Arcsa recordó a la ciudadanía que puede reportar establecimientos con posibles irregularidades sanitarias mediante la aplicación Arcsa Móvil, con el objetivo de fortalecer la vigilancia sanitaria y prevenir riesgos para la salud pública.