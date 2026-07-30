Mercado del Río cierra sus puertas en Guayaquil tras casi ocho años de funcionamiento

Se despide el Mercado del Río: El centro gastronómico de Guayaquil cerrará en agosto

Uno de los espacios gastronómicos más conocidos de Guayaquil dejará de operar. La administración de Mercado del Río anunció el cierre definitivo del establecimiento, ubicado en el Malecón 2000, cuya última jornada de atención será el 3 de agosto de 2026.

La tarde del 29 de julio de 2026, la administración de Mercado del Río informó el cese de sus operaciones luego de casi ocho años de funcionamiento.

A través de un comunicado, la organización confirmó que el espacio gastronómico dejará de atender al público y agradeció a clientes, colaboradores, emprendedores y visitantes que formaron parte de su historia.

Un proyecto gastronómico en el Malecón 2000

Mercado del Río abrió sus puertas en octubre de 2018, durante la administración municipal de Jaime Nebot.

El proyecto fue concebido como un mercado gastronómico inspirado en el Mercado de San Miguel de Madrid y se instaló a orillas del río Guayas, en uno de los sectores más concurridos del centro de Guayaquil.

Un espacio para la gastronomía nacional e internacional

En sus inicios, el complejo estuvo conformado por dos naves que reunían 26 locales de comida típica e internacional.

Con el paso de los años, el lugar amplió su oferta y llegó a albergar cerca de un centenar de propuestas gastronómicas, convirtiéndose en un punto de encuentro para residentes y turistas.

La última atención será el 3 de agosto

La administración confirmó que el domingo 3 de agosto de 2026 será el último día de funcionamiento del establecimiento.

Hasta esa fecha, los locales continuarán atendiendo con normalidad antes del cierre definitivo del espacio.

Agradecimiento tras ocho años de actividad

En la parte final del comunicado, los administradores expresaron su agradecimiento a todas las personas que formaron parte del proyecto durante estos años.

El anuncio marca el fin de un espacio que se consolidó como una de las referencias gastronómicas del Malecón 2000 y del centro de Guayaquil.