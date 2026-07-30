AMT multa a 33 conductores en un solo día por invadir el carril exclusivo del Trolebús

Sorpresivo operativo en el carril del Trolebús deja decenas de sancionados en Quito

Un operativo de control en el norte de Quito dejó 33 conductores sancionados por circular en el carril exclusivo del Trolebús.

La infracción está sancionada con una multa de USD 48,20 y forma parte de los controles que se mantienen durante todo el año en la capital.

Operativo dejó 33 sancionados

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó un operativo la mañana del miércoles 29 de julio de 2026 en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de Quito.

Como resultado, los Agentes Civiles de Tránsito emitieron 33 boletas de citación a conductores que utilizaron de forma indebida el carril exclusivo del Trolebús.

¿Cuál es la sanción por invadir el carril exclusivo?

Esta infracción está contemplada en el artículo 391, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y conlleva una multa de USD 48,20.

Las autoridades recuerdan que estos carriles están destinados exclusivamente a la circulación del sistema de transporte municipal para garantizar un servicio continuo y reducir los tiempos de traslado.

Más de 4.400 conductores sancionados en 2026

Según cifras de la AMT, entre enero y julio de 2026 se han ejecutado 1 058 operativos para controlar esta infracción.

En ese periodo, 4 491 conductores fueron sancionados por ingresar o circular por los carriles exclusivos del Trolebús y la Ecovía.

¿Quiénes sí pueden utilizar estos carriles?

La normativa contempla excepciones para los vehículos que realizan labores de control, así como para unidades de emergencia como Bomberos, Policía Nacional, ambulancias y la propia AMT, únicamente cuando atienden una emergencia.

También pueden utilizarlos los vehículos oficiales que integran las caravanas del Presidente y Vicepresidente de la República, del Comandante General de la Policía Nacional y del Alcalde de Quito.

Quito cuenta con 56 kilómetros de carriles exclusivos

Actualmente, la capital dispone de 19 kilómetros de carril exclusivo para el Trolebús y 37 kilómetros para la Ecovía, lo que suma 56 kilómetros de vías preferenciales.

Estos corredores fueron implementados para facilitar la circulación del transporte público y reducir la congestión en las principales avenidas de la ciudad.