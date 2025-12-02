Comisión Anticorrupción señala que Vicepresidencia dijo que la salud no es su campo de acción

El coordinador de la Comisión Anticorrupción (CNA), Germán Rodas, informó que la vicepresidenta de la República, María José Pinto, "ha evadido su responsabilidad" frente a las denuncias que penden sobre el sector de la salud, como la compra de insumos médicos y la contratación de la empresa HealthBird.

La CNA remitió un pedido de información a la Vicepresidenta considerando que el presidente Daniel Noboa asignó a María José Pinto el manejo del Ministerio de Salud, aparte de las funciones que esta ya tenía en temas relacionados a la salud mental, la desnutrición infantil y otras.

La Vicepresidencia de la República, según Rodas, respondió al oficio que le envió la Comisión en el cual adjuntó documentación sobre sus investigaciones respecto al manejo del sistema de salud pública. Aunque el Decreto Ejecutivo 222 encarga a Pinto las funciones de máxima autoridad del Ministerio de Salud no tramitó el pedido y derivó a otra área.

"Todo el país sabíamos que le encargaron el frente de salud, que le encargaron el Ministerio de Salud; por eso acudimos a ella. Entonces, lo que ha hecho la Vicepresidencia es pasar nuestra comunicación al director de Gestión Documental del Ministerio de Salud Pública y al director general del IESS", dijo Rodas en Visionarias.

En el documento, que se hizo público, el líder de este colectivo ciudadano alertaba a Pinto sobre que 174 proveedores de insumos médicos obtuvieron irregularmente USD 240 millones. Señaló que esta información fue entregada al Ministerio de Salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el 4 de agosto de este año; sin embargo, las adquisiciones continuaron con los proveedores señalados por la Comisión ante los organismos de control.