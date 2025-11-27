Irene Vélez confirma que Gobierno contempla reformas o enmiendas constitucionales

"En las próximas dos semanas se viene un debate importante, probablemente que va a convertir en realidad las palabras del Presidente". Con esta declaración, Irene Vélez, Secretaria General de Comunicación de la Presidencia, confirmó cambios importantes en las políticas del Gobierno de Daniel Noboa.

Durante una entrevista, realizada este jueves 27 de noviembre, Vélez detalló que los resultados de la consulta popular y referéndum son una oportunidad para demostrar el compromiso y la capacidad del Presidente y los ministros.

La Secretaria de Comunicación de la Presidencia dijo que la postura de Noboa tras conocer los resultados de la consulta y referéndum demostró que ADN respeta la democracia. También reveló que el Primer Mandatario no estaba confiado en que iba a obtener un rotundo apoyo en las cuatro preguntas.

"La respuesta que dio esa noche (16 de noviembre) demostró a la ciudadanía que es una persona que iba a respetar siempre la decisión ciudadana". Irene Vélez, secretaria de Comunicación de la Presidencia

Vélez confirmó que ahora el Gobierno se concentrará en el análisis, escuchar, enfocarse en las necesidades de la ciudadanía y cumplir a la gente las promesas del Presidente.

Cuatro objetivos que buscan reflejar la esperanza que tienen en el proyecto político de Noboa y la determinación que tiene cada uno de sus ministros.

De igual forma ratificó que "está sobre la mesa" plantear reformas o enmiendas constitucionales y que el Presidente trabajará con las herramientas que tiene para implementar los cambios que exigen los ecuatorianos.

Sobre los cambios en el Gabinete, Irene Vélez dijo que el Gobierno espera de cada ministro que escuche, se enfoque y cumpla. "Creemos que en cada cartera va a haber cambios significativos", añadió.

También se refirió al encargo del Ministerio de Salud a María José Pinto. La Secretaria de Comunicación indicó que la Vicepresidenta ha demostrado un trabajo con la ciudadanía muy empático y bastante conocimiento sobre la situación de la niñez durante toda su trayectoria.

"Creo que era la única persona que iba a entender la problemática no solo desde números sino desde las realidades", aseguró.

En cuanto a las proyecciones del Gobierno para los próximos años dijo que se va a seguir por el camino que se ha marcado y atendiendo a las necesidades y "cumplir con la palabra de Daniel Noboa y que el Gabinete pueda darle un mejor país a los ecuatorianos".