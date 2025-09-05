Comité de Salud anuncia más controles en hospitales para evitar el robo de medicamentos

Sesión del Comité Nacional de Salud Pública (CONSAP) en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 5 de septiembre de 2025.

El Comité Nacional de Salud Pública (CONSAP) anunció que se incrementarán los operativos de control en los hospitales del país. Estos controles se efectuarán con apoyo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanita (Arcsa) y permitirán detectar la venta ilegal de medicamentos y dispositivos médicos del Sistema Nacional de Salud.

El otro acuerdo fue que se aplicarán correctivos en el sistema de agendamiento de citas. Asimismo, en la tercera reunión del CONSAP realizadas en el Palacio de Carodnelet, en Quito, se revisaron los avances de la hoja de ruta para la compra de medicamentos centralizada.

El Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, aseguró que estos controles permitirán encontrar a nuevos responsables. “Hemos encontrado medicamentos robados en mercados clandestinos fuera de los hospitales. Un funcionario que trabajaba en el Hospital Monte Sinaí está detenido y enfrentará a la justicia”, detalló Lama.

Según datos de la Arcsa, los controles ya se han realizado en 105 establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y Red Privada Complementaria (RPC), donde se retiraron del mercado aproximadamente 8 000 unidades de medicamentos y dispositivos médicos que presentaban irregularidades y en muchos casos con la inscripción de “prohibida su venta”.

También se refirió a los cambios que se ejecutan en el proceso de agendamiento de citas. Denunció que hay gerentes hospitalarios que aprobaban jornadas laborales de cuatro horas diarias. Ante estas irregularidades, el Presidente del IESS indicó que varios funcionarios están bajo investigación.

Si embargo, aplaudió que tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el IESS hay médicos que “son héroes” por trabajar jornadas extensas. “Invito a los médicos a denunciar a las personas que no cumplen con sus horas completas”, acotó

Finalmente ratificó que el proceso de compra de medicamentos centralizada se cumplirá en tiempo récord. “Seguimos comprometidos en asegurar atención médica y abastecimiento de medicamentos para los afiliados y todos los ecuatorianos, en el marco de la ley y transparencia”, concluyó.