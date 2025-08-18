¿Desde cuándo consultar en qué institución estudiará su hijo para el régimen Sierra-Amazonía?

El ciclo lectivo 2025-2026 en el régimen Sierra se iniciará el próximo lunes 1 de septiembre del 2025.

Las clases para el período lectivo 2025-2026 en el ciclo Sierra y Amazonía se iniciarán el próximo lunes 1 de septiembre del 2025. El Ministerio de Educación desarrolla un cronograma en el mes de agosto en el que están establecidas las fechas de matrículas ordinarias y extraordinarias previo al retorno a las aulas.

Los alumnos que primero retornarán a las aulas son los de Bachillerato (1°, 2° y 3°) e inicial, grupo de 3 y 4 años de edad. El martes 2 será el turno de la Educación General Básica Superior (8°, 9° y 10°) y preparatoria (1° EGB). Los últimos en regresar a clases son la EGB Media (5°, 6° y 7°) y EGB Elemental (2°, 3° y 4°).

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el año lectivo se desarrollará en tres periodos académicos, garantizando el cumplimiento de los 200 días laborales en el régimen escolar, en el caso de las instituciones fiscales. Los planteles privados pueden acogerse a esta modalidad o definir su propio calendario.

¿Desde cuándo consultar en qué institución estudia su hijo?

Los estudiantes que acceden a la educación fiscal se encuentran asignados de acuerdo a la dirección de su domicilio proporcionada. El Ministerio de Educación habilita una opción en línea para consultar el plantel en que se encuentra inscrito.

La opción estará disponible en el link: https://juntos.educacion.gob.ec/index.php/sierra-amazonia desde el lunes 25 de agosto al miércoles 3 de septiembre del 2025. Luego, partir del 22 de septiembre se habilitará una segunda fase.

Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos: