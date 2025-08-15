Estudiantes de tercero de bachillerato deben validar su número de cédula ; ¿por qué?

Educación pide a estudiantes del tercero de bachillerato verificar su cédula para evitar problemas en ingreso a universidades.

Estudiantes de tercero de bachillerato deberán verificar su número de cédula en la base de datos de sus instituciones educativas. Así lo informó el Ministerio de Educación, este viernes 15 de agosto del 2025.

Esta Cartera de Estado exhortó a los padres, madres y representantes legales de estos estudiantes a validar el número de cédula en la institución educativa. El objetivo es verificar que se encuentre registrado en la base de datos del Sistema Nacional de Educación y de ser necesario actualizarlo.

Educación advirtió que este paso es clave para que los futuros bachilleres puedan acceder a los procesos de inscripción y postulación en el sistema de educación superior.

"Es fundamental que quienes están por graduarse de bachilleres cuenten con su número de cédula de identidad para formar parte de los procesos de acceso a la educación superior pública, evitando inconvenientes durante el registro y postulación a universidades", señaló la entidad gubernamental.

Además, El Ministerio aseguró que este "es un requisito indispensable para participar de beneficios estudiantiles, certificaciones oficiales y programas de apoyo académico".

Tener un número de cédula registrado asegura la correcta identificación de los estudiantes y facilita su transición hacia la universidad o al mercado laboral, señaló la entidad.