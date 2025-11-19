¿Busca cupo para la 'U'?; Complete el Registro Nacional desde el 27 de noviembre

Quienes busquen un cupo para la educación superior deben completar el Registro Nacional.

El Registro Nacional es un requisito indispensable para acceder al proceso de adjudicación de cupos para la educación de tercer nivel en Ecuador.

El plazo para cumplir con el registro arrancará el 27 de noviembre y se extenderá hasta el 3 de diciembre de 2025, según informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura este miércoles 19 de noviembre.

El trámite, obligatorio para ingresar al sistema de educación superior pública, permitirá el acceso para postular a un cupo en institutos tecnológicos, conservatorios superiores, universidades o escuelas politécnicas.

Este proceso de admisión corresponde para los estudios del primer semestre de 2026. Todo el trámite se realziará en línea y no tiene ningún costo.

Esta convocatoria es para estudiantes que estén por concluir el bachillerato en el régimen Costa – Galápagos, correspondiente al año lectivo 2025-2026.

También podrán participar en el proceso los graduados en períodos anteriores, y extranjeros con residencia en Ecuador, con pasaporte y visa vigente hasta junio de 2026.

Paso a paso

Ingresar en la página web.

en la página web. Crear una cuenta , o acceder en caso de ya tenerla.

, o acceder en caso de ya tenerla. Completar los datos personales solicitados.

solicitados. Verificar o actualizar la información .

. Descargar el comprobante de registro.

Proceso de acceso a la educación superior

El proceso para acceder al sistema de educación superior es compeltamente gratuito en todas sus etapas. Cada universidad cumple con sus propias pruebas de admisión.

Estas son las etapas que se deben cumplir: